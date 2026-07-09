Los detalles marcan los Mundiales, pero la historia también cuenta. En los cuartos de final del Mundial 2026, una regla histórica de casi un siglo otorga ventaja a algunas selecciones y presenta un reto aún insuperable a otras.

De los ocho equipos clasificados, seis tienen entrenador nacional y solo dos cuentan con técnico extranjero, tendencia histórica en la Copa del Mundo.

El francés Didier Deschamps dirige a Francia, Mohamed Wahbi a Marruecos, Luis de la Fuente a España, Ståle Solbakken a Noruega, Lionel Scaloni a Argentina y Murat Yakin a Suiza.

Solo dos son extranjeros: el francés Rudi García (Bélgica) y el alemán Thomas Tuchel (Inglaterra).

Lee también:

76 años de espera... ¿Romperán Marruecos y Argentina la regla del Mundial?

Las cifras históricas favorecen a los entrenadores nacionales, pues nunca una selección ha ganado el Mundial con un técnico extranjero.

El último en prolongar esta racha fue Scaloni, que llevó a Argentina a ganar el Mundial 2022, y antes de él Deschamps, que dio a Francia su segundo título en 2018.

Tanto Deschamps como Scaloni pueden hacer historia al buscar su segundo título personal, algo logrado por muy pocos técnicos.

Enfrente están Tuchel y García, con la posibilidad de ser el primer técnico extranjero en ganar el título y romper la norma que ha desafiado a sus colegas durante 96 años.

De hecho, podrían encontrarse en la final y, así, romper la racha antes de tiempo, pues Inglaterra y Bélgica avanzan por lados opuestos del cuadro.