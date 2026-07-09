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Loai Mohamed

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Inglaterra se enfrenta a una misión imposible... ¿Resistirá uno de los misterios más extraños del Mundial?

Noruega vs Inglaterra
Noruega
Inglaterra
World Cup
Francia vs Marruecos
Francia
Marruecos
España vs Belgium
España
Belgium
Argentina vs Switzerland
Argentina
Switzerland
T. Tuchel
R. Garcia
M. Ouahbi
D. Deschamps
L. de la Fuente
L. Scaloni
Noruega
Inglaterra
EE. UU.
Francia
Marruecos
España
Bélgica
Argentina
Suiza
Alemania

Los seleccionadores nacionales dominan los cuartos de final del Mundial 2026.

Los detalles marcan los Mundiales, pero la historia también cuenta. En los cuartos de final del Mundial 2026, una regla histórica de casi un siglo otorga ventaja a algunas selecciones y presenta un reto aún insuperable a otras.

De los ocho equipos clasificados, seis tienen entrenador nacional y solo dos cuentan con técnico extranjero, tendencia histórica en la Copa del Mundo.

El francés Didier Deschamps dirige a Francia, Mohamed Wahbi a Marruecos, Luis de la Fuente a España, Ståle Solbakken a Noruega, Lionel Scaloni a Argentina y Murat Yakin a Suiza.

Solo dos son extranjeros: el francés Rudi García (Bélgica) y el alemán Thomas Tuchel (Inglaterra).

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Las cifras históricas favorecen a los entrenadores nacionales, pues nunca una selección ha ganado el Mundial con un técnico extranjero.

El último en prolongar esta racha fue Scaloni, que llevó a Argentina a ganar el Mundial 2022, y antes de él Deschamps, que dio a Francia su segundo título en 2018.

Tanto Deschamps como Scaloni pueden hacer historia al buscar su segundo título personal, algo logrado por muy pocos técnicos.

Enfrente están Tuchel y García, con la posibilidad de ser el primer técnico extranjero en ganar el título y romper la norma que ha desafiado a sus colegas durante 96 años.

De hecho, podrían encontrarse en la final y, así, romper la racha antes de tiempo, pues Inglaterra y Bélgica avanzan por lados opuestos del cuadro.

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