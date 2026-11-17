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La Federación Inglesa de Fútbol ha presentado oficialmente su candidatura para albergar la fase final de la Liga de Naciones el próximo verano, un paso importante en la preparación de Inglaterra para la Eurocopa 2028. Tras imponerse a España en un emocionante partido de la fase de grupos, Inglaterra podría recibir a la élite europea en casa para disputar el desenlace del torneo en junio.

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Inglaterra se suma a la carrera por ser anfitriona

Inglaterra ha manifestado oficialmente su interés por albergar la fase final de la Liga de Naciones esta temporada. La Federación Inglesa de Fútbol (FA) quiere que el desenlace del torneo se dispute en casa. Las semifinales y la final, previstas para junio de 2027, se celebran en un único país anfitrión, y la FA aspira a organizar este prestigioso evento. Sin embargo, no lo tendrá fácil: Francia y España también se han puesto en contacto con la UEFA para expresar su interés por acoger los cuatro últimos partidos, previstos entre el 9 y el 13 de junio.

Aunque la FA desea organizar el torneo, persisten algunas dudas logísticas sobre la elección de las sedes. El estadio de Wembley suele ser la opción preferida para grandes acontecimientos internacionales como este, pero han surgido dudas sobre su disponibilidad en las fechas necesarias. Aunque los únicos eventos anunciados públicamente en el estadio nacional para junio son dos conciertos de Sam Fender, están programados para después de la fase final de la Liga de Naciones.

Según BBC Sport, la federación está evaluando sus opciones para garantizar que las instalaciones cumplan los requisitos de la UEFA para un torneo de alto nivel entre cuatro selecciones.

Tuchel ve la competición como un impulso hacia el éxito

La candidatura llega en un momento de renovado optimismo para la selección tras una espectacular victoria por 3-2 ante España en Madrid que permitió a Inglaterra terminar primera de su grupo. El seleccionador Thomas Tuchel cree que competir por la Liga de Naciones y, potencialmente, ganarla supondría el mayor impulso psicológico posible antes de la Eurocopa 2028. Desde la creación de la competición en 2019, Inglaterra nunca ha albergado la fase final, que ya se ha disputado en Portugal, Italia, Países Bajos y Alemania.

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Tras la victoria en España, Tuchel dejó claras sus ambiciones respecto al trofeo. «Vi y oí hablar de las celebraciones en Portugal cuando la ganaron el año pasado. Es, sencillamente, la mejor preparación que podemos tener para la Eurocopa. No pensamos tan a largo plazo, pero es un hecho», declaró el seleccionador a BBC Sport. «Queremos disputar estos partidos al máximo nivel para ponernos a prueba, ganar confianza y ver dónde estamos… y ajustar nuestro juego donde necesitemos hacerlo. Para eso es perfecta esta Liga de Naciones. Queremos ganarla. Pero, antes que nada, tenemos que ganar los cuartos de final».

La atención se centra en el sorteo de cuartos de final

Getty Images

El primer puesto del grupo garantiza que Inglaterra será cabeza de serie en el sorteo de cuartos de final de este viernes. Esa condición podría ser decisiva de cara a las eliminatorias a doble partido de marzo. Entre sus posibles rivales figuran Bélgica, Países Bajos, Dinamarca y Noruega. Una victoria en primavera llevaría al equipo de Tuchel a la fase final de junio, donde esperaría jugar en casa si la UEFA aprueba la candidatura de la FA. El organismo suele preferir que el país anfitrión sea uno de los cuatro semifinalistas.