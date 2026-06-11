Inglaterra venció 3-0 a Costa Rica en su último amistoso antes de la Copa del Mundo 2026.

Inglaterra, encuadrada en el Grupo 12 con Croacia, Ghana y Panamá, mientras que Costa Rica no se clasificó.

La tormenta eléctrica retrasó el inicio del encuentro unos 60 minutos.

Marcaron Declan Rice (m. 10), Anthony Gordon de penalti (m. 68) y Ollie Watkins (m. 87).

El VAR anuló un penalti a Inglaterra, señalado sobre Anthony Gordon, en los últimos minutos del primer tiempo.

Inglaterra debutará en el Mundial el 17 de junio ante Croacia.