Inglaterra vs Croacia: detalles del partido

UEFA Nations League A - Jornada 5 12 nov 2026 - 14:45 Wembley

Wembley, listo para que una Inglaterra goleadora ponga a prueba el orgullo croata

Inglaterra recibe a Croacia en Wembley en su penúltimo partido del grupo 3 de la Liga de Naciones de la UEFA. Al equipo de Thomas Tuchel le basta con evitar la derrota para asegurarse una plaza en cuartos de final.

Inglaterra llega en un gran momento tras golear 7-0 a Croacia en el partido de ida del mes pasado, uno de sus resultados más contundentes de los últimos tiempos. Esa victoria, sumada a los tres triunfos en sus cuatro primeros partidos de grupo, le permite depender de sí misma en la Liga de Naciones.

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Tuchel ha convocado a 25 jugadores en una lista con varios nombres destacados. Jobe Bellingham recibe su primera convocatoria con la selección absoluta tras dar el salto desde la sub-21, después de que, según se ha informado, su hermano Jude presionara para que fuese incluido. Josh King, del Fulham, también ha sido convocado, y Tuchel ha elogiado la versatilidad y el carácter del jugador de 25 años.

Cole Palmer y Phil Foden son las ausencias más destacadas. Tuchel fue tajante sobre la situación de Palmer y señaló que el centrocampista del Chelsea se ha perdido demasiadas convocatorias internacionales y que el grupo que rindió tan bien en el Mundial mantiene la prioridad. Foden, por su parte, estuvo cerca de volver a la selección antes de pasar al banquillo en el Manchester City.

Declan Rice afronta el partido en un momento excepcional con su club: lidera la Premier League en asistencias esta temporada y ha recibido elogios del entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, por ser cada vez más peligroso en el último tercio del campo. Trent Alexander-Arnold también conserva su puesto tras destacar durante la anterior ventana internacional y compite con Ben White y Jarell Quansah en el lateral derecho.

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Croacia llega bajo una presión considerable. El equipo de Slaven Bilic ha perdido tres de sus últimos cuatro partidos de la Liga de Naciones, incluida aquella dura derrota en Wembley, y ocupa el tercer puesto del grupo, con sus opciones de clasificación prácticamente agotadas.

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