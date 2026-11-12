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Harry Kane celebró su 126.º partido con Inglaterra, una cifra récord, con el gol de la victoria, pero su aportación táctica más importante llegó mucho antes de marcar de penalti. El capitán bajó a recibir para buscar a compañeros que se desmarcaban e inició la jugada del primer gol, obra de Morgan Rogers. Inglaterra venció por 2-1 a Croacia en Wembley y selló su pase a los cuartos de final de la Liga de Naciones.

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Fue la cuarta victoria consecutiva del equipo de Thomas Tuchel, que viajará a Madrid el domingo sabiendo que un triunfo ante España, campeona del mundo, lo situará líder del grupo A3. Croacia ha perdido cuatro partidos seguidos por primera vez en su historia y ahora debe defender su permanencia en la Liga A en casa ante Chequia.

Inglaterra controló el partido sin llegar a despegarse en el marcador. El equipo local tuvo el 54 % de la posesión, realizó 15 remates por 13 de su rival y registró 2,81 goles esperados (xG) frente a 1,22, aunque 0,79 de esa cifra procedieron del penalti. Croacia sumó más disparos a puerta, cinco por cuatro, y todos sus mejores momentos llegaron en la segunda parte.

El planteamiento táctico de Inglaterra

Tuchel introdujo tres cambios respecto a la victoria ante Chequia: regresaron Declan Rice, Dan Burn y Anthony Gordon, y el equipo se dispuso en un 4-2-3-1. Con Marc Guehi y Ezri Konsa lesionados, Jarell Quansah acompañó a Burn en el centro de la defensa, entre Trent Alexander-Arnold y Lewis Hall. Rice y Elliot Anderson se situaron en el centro del campo por detrás de Rogers, Jude Bellingham y Gordon, con Kane como delantero.

Los seis jugadores de ataque de Inglaterra tenían libertad para intercambiar posiciones en el último tercio del campo, en lugar de ocupar puestos fijos. El plan consistía en enviar balones por encima de la defensa croata para aprovechar los desmarques. En la primera parte, 16 de los 20 envíos largos de Inglaterra llegaron a un compañero, y a menudo era Kane quien los lanzaba. En el minuto 11, mandó un pase diagonal desde una posición retrasada en su propio campo hacia Hall, en la izquierda. En el 24, volvió a retrasar su posición y picó un pase hacia Bellingham en el segundo palo. Bellingham prolongó el balón a través del área pequeña, Josko Gvardiol no logró despejar y Rogers lo empujó a la red ante Dominik Livakovic.

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Alexander-Arnold tenía libertad para incorporarse al ataque desde el lateral derecho. Defendía en esa posición, pero, con el balón, participaba con frecuencia en los ataques de Inglaterra por la derecha: puso un centro al segundo palo para Rogers en el minuto 20 y disparó desde la frontal del área en el 18 y el 40. Los ataques de Inglaterra se repartieron casi por igual entre ambas bandas. Hall y Gordon combinaron por la izquierda en el minuto 29 y volvieron a hacerlo en la jugada que acabó con un disparo de Gordon en el 55.

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Rogers fue el jugador más destacado del partido. Además del gol, preparó remates para Anderson en el minuto 16 y para Bellingham en el 35 y el 55. También llegó a la línea de fondo para dar un pase atrás que Croacia interceptó poco antes del primer gol y, en el minuto 51, habilitó a Rice para que enviara un pase atrás que Kane parecía tener todo a favor para empujar, pero Josip Stanisic lo bloqueó. Fue su primer gol en un partido oficial con Inglaterra en Wembley y su segundo en otros tantos encuentros ante Croacia.

Los 2,01 m de Burn dieron a Inglaterra otra arma. Remató de cabeza en jugadas a balón parado en los minutos 27, 30 y 89, y ayudó al equipo local a ganar el 60 % de los duelos aéreos, aunque las acciones a balón parado de Inglaterra, sin contar el penalti, solo generaron 0,20 xG.

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El planteamiento táctico de Croacia

Slaven Bilic, de vuelta en Wembley por primera vez desde la célebre victoria de su equipo por 3-2 en 2007, introdujo cuatro cambios tras la derrota ante España. Entraron Ivan Smolcic, Josip Misic, Petar Sucic y Martin Baturina, mientras que Luka Modric pasó al banquillo. Sobre el papel, era un 4-2-3-1, con Livakovic por detrás de Smolcic, Luka Vuskovic, Stanisic y Gvardiol; Misic y Mateo Kovacic en el centro del campo; Nikola Vlasic, Sucic y Baturina por detrás de Igor Matanovic.

Croacia empezó con fuerza. Presionó arriba, trató de superar la presión inglesa mediante el juego de pases, forzó dos saques de esquina en los primeros cinco minutos y Kovacic disparó por encima del larguero en el primero. Sin embargo, tras el gol de Rogers, retrasó mucho sus líneas y a menudo defendió con cinco jugadores atrás y un mediocentro defensivo por delante. Croacia realizó 15 entradas en la primera parte, frente a las seis de Inglaterra.

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El precio fue un ataque que apenas generó peligro antes del descanso. Croacia registraba 0,21 xG al término de la primera parte, y tres de sus cinco remates habían llegado desde fuera del área, incluidos los disparos de Kovacic en el minuto 33 y Baturina en el 42, que fueron directamente a las manos de Jordan Pickford. Ninguno de sus nueve centros de la primera parte encontró a un compañero, y solo dio seis toques en el área inglesa, frente a los 16 del equipo local.

Cuando Croacia atacaba, lo hacía por la izquierda. El 42 % de sus ataques llegó por ese lado, donde Gvardiol se incorporaba al ataque frente a Alexander-Arnold, como en el minuto 22, cuando su avance propició un disparo lejano de Misic. Esa era también la banda que Inglaterra más utilizaba para atacar, por lo que el lado de Alexander-Arnold fue el de mayor actividad para ambos equipos.

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El duelo táctico

Croacia no consiguió hacer daño a Inglaterra en jugada. Sus xG en jugadas durante todo el partido fueron de solo 0,34. Las acciones a balón parado fueron otra historia: generaron 0,87 xG, y los dos momentos clave del encuentro llegaron en saques de esquina.

El empate de Croacia en el minuto 59 llegó después de que Inglaterra concediera dos córners en rápida sucesión, el primero por Hall y el segundo por Gordon. Gvardiol bajó el balón tras el centro, Quansah intentó devolvérselo de cabeza a Pickford desde unos 5,5 metros de la portería y Sucic lo mandó al techo de la red. Fue el primer gol encajado por Inglaterra desde el tanto de la victoria de España en la primera jornada.

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La respuesta de Inglaterra también llegó en un córner. Quansah subió a rematar y Smolcic lo derribó agarrándolo. Tras una revisión del VAR, el árbitro Morten Krogh señaló el punto de penalti y amonestó al lateral derecho croata. En el minuto 64, mientras Livakovic se lanzaba hacia su izquierda, Kane envió el balón por el centro para marcar su 92.º gol como internacional.

El gol no sentenció el partido. Inglaterra dio 19 toques en el área croata tras el descanso, pero Croacia sumó 17, frente a los seis de la primera parte, y sus ocho remates de la segunda mitad llegaron desde dentro del área. Sus xG después del descanso fueron de 1,01, por encima de los 0,94 de Inglaterra si se excluye el penalti.

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Los ajustes durante el partido

Bilic fue el primero en mover el banquillo. En el minuto 70, Ante Budimir sustituyó a Matanovic en ataque y Mario Pasalic entró por Sucic. Seis minutos después, hizo un cambio más ofensivo al retirar al amonestado Smolcic para dar entrada a Marco Pasalic, mientras que Modric, de 41 años, reemplazó a Misic y asumió el brazalete de capitán.

A partir de ahí llegó la presión final de Croacia. Budimir obligó a Pickford a intervenir con un cabezazo en el minuto 76. En el 82, Modric habilitó a Vlasic, que se zafó de Burn y cruzó un disparo que se marchó por poco. En el 88, Quansah tuvo que lanzarse al suelo para bloquear a Budimir. En el tiempo añadido, Vuskovic y Budimir remataron fuera de cabeza sendos córners, las mejores ocasiones de Croacia para rescatar un punto.

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Tuchel hizo sus cambios pensando en el domingo. En el minuto 78, James Garner, Ben White y Rio Ngumoha sustituyeron a Rice, Alexander-Arnold y Gordon. Fueron cambios puesto por puesto que permitieron dar descanso a tres titulares antes del viaje a España. Garner creyó haber marcado el 3-1 en el minuto 86 tras un pase atrás de Bellingham, pero este se encontraba en fuera de juego. El último cambio de Croacia llegó en el minuto 90, cuando Lovro Majer sustituyó a Kovacic.

Conclusión

El primer gol de Inglaterra mostró exactamente lo que buscaba Tuchel: Kane retrasó su posición, Bellingham apareció en el segundo palo y Rogers culminó la jugada. Pero la defensa de cinco de Croacia mantuvo el partido igualado y, después de que un error a balón parado permitiera empatar al equipo visitante, este fue el más peligroso en los minutos finales. El penalti de Kane decidió una noche histórica, pero los córners que concedió Inglaterra y las ocasiones que Croacia creó al final darán mucho que pensar a Tuchel antes de enfrentarse a España.