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Muhammad Sharaf Eldeen

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Inglaterra contra Francia: las peores cifras del Manchester United en 68 años... y dos hitos históricos para el Arsenal

Francia vs Inglaterra
Francia
Inglaterra
World Cup
Arsenal
Manchester United
Francia
Inglaterra
EE. UU.

El vigente campeón de la Premier League llega con fuerza

En el partido por el tercer puesto del Mundial 2026, Inglaterra alineó este sábado a tres jugadores del Arsenal por primera vez en 24 años.

Según la red de estadísticas «Opta», Declan Rice, Bukayo Saka y Iberechi Eze en el once inicial. Es la primera vez que Inglaterra alinea a tres jugadores del Arsenal en un Mundial desde los cuartos de final de 2002 contra Brasil, cuando jugaron David Seaman, Sol Campbell y Ashley Cole.

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Además, Declan Rice es el segundo jugador del Arsenal que capitaneará a Inglaterra en un gran torneo, tras Tony Adams en la Euro 1996.

Además, el Mundial 2026 será el primero desde 1958 sin jugadores del Manchester United en la selección inglesa.

Inglaterra perdió 2-1 ante Argentina en semifinales, y Francia cayó 2-0 contra España en la misma ronda.



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