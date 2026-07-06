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FBL-WC-2026-MATCH92-MEX-ENGAFP
Karim Malim

Traducido por

Inglaterra, con diez jugadores, evitó la remontada de México y avanzó a un decisivo duelo contra Noruega

Mexico vs Inglaterra
Mexico
Inglaterra
World Cup
J. Bellingham
Julián Quiñones
H. Kane
México
Inglaterra

Los Tres Leones avanzan a cuartos tras vencer a México en una noche loca.

Inglaterra avanzó a cuartos del Mundial 2026 tras vencer 3-2 a México en un vibrante duelo en el Azteca.

Pese a jugar con diez desde el 57’, aguantó la presión mexicana y selló su pase.

Con esta victoria, Inglaterra se medirá a Noruega en los cuartos de final del Mundial 2026, el primero organizado conjuntamente por Estados Unidos, Canadá y México.

El primer gol inglés llegó en el 37’: centro perfecto de Saka y cabezazo potente de Bellingham.

Un minuto después, Bellingham marcó el segundo tras una pared con Harry Kane.

World Cup
Noruega crest
Noruega
NOR
Inglaterra crest
Inglaterra
ING

México acortó distancias en el 43: Roberto Alvarado lanzó un tiro libre desde la izquierda, la defensa inglesa despejó mal y Julián Quiñones remató a gol.

En el 54’, Jarell Quansah fue expulsado por una entrada dura sobre Jesús Gayardo, dejando a Inglaterra con diez.

Pese a la inferioridad numérica, Inglaterra marcó el tercero en el 60: Harry Kane transformó un penalti a la derecha del portero.

En el 69, Jiménez marcó de penalti el 3-2.

En los minutos finales México presionó en busca del empate, pero la defensa inglesa resistió. y conservó la ventaja hasta el pitido final, clasificando a Inglaterra para cuartos de final, donde le aguarda Noruega.

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