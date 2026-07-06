Inglaterra avanzó a cuartos del Mundial 2026 tras vencer 3-2 a México en un vibrante duelo en el Azteca.

Pese a jugar con diez desde el 57’, aguantó la presión mexicana y selló su pase.

Con esta victoria, Inglaterra se medirá a Noruega en los cuartos de final del Mundial 2026, el primero organizado conjuntamente por Estados Unidos, Canadá y México.

El primer gol inglés llegó en el 37’: centro perfecto de Saka y cabezazo potente de Bellingham.

Un minuto después, Bellingham marcó el segundo tras una pared con Harry Kane.

México acortó distancias en el 43: Roberto Alvarado lanzó un tiro libre desde la izquierda, la defensa inglesa despejó mal y Julián Quiñones remató a gol.

En el 54’, Jarell Quansah fue expulsado por una entrada dura sobre Jesús Gayardo, dejando a Inglaterra con diez.

Pese a la inferioridad numérica, Inglaterra marcó el tercero en el 60: Harry Kane transformó un penalti a la derecha del portero.

En el 69, Jiménez marcó de penalti el 3-2.

En los minutos finales México presionó en busca del empate, pero la defensa inglesa resistió. y conservó la ventaja hasta el pitido final, clasificando a Inglaterra para cuartos de final, donde le aguarda Noruega.