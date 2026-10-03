Inglaterra arrasó este sábado por la noche en la Nations League con una victoria por 0-7 sobre Croacia, que nunca antes había perdido por una diferencia tan amplia. Ziggo Sport-analista Danny Blind está impresionado, sobre todo, por la calidad ofensiva de Inglaterra.

«Es increíble», arranca Blind sobre la humillada Croacia. «Claro que se ve que el equipo está en decadencia. Han tenido una generación increíblemente buena. Mandzukic y Rakitic, Modric ya está al final, por supuesto, Perisic».

«Todo tiene explicación, es un país futbolístico relativamente pequeño. Tienen un nuevo seleccionador con Slaven Bilic, así que es duro tomar el relevo y recibir una paliza así de un equipo que, sobre todo arriba, tiene unas cualidades fantásticas».

«Y todos esos jugadores que tienen esas cualidades también han marcado y han sido decisivos. No es solo Kane, también Bellingham, Rogers, que entró y marcó, Saka, que marca, Gordon, que está en racha».

«Justo me he dado cuenta de lo decepcionante que es que contra Argentina solo se dedicaran a defender». En la semifinal del último Mundial, Inglaterra se puso por delante, tras lo cual metió el autobús y acabó pagándolo (1-2).

«Si tienes arriba a jugadores de ese nivel...», continúa Blind. «Entonces aprovecharon muchísimo menos de lo debido esas armas. Pero ahora sí, y Kane sigue siendo un fenómeno, por supuesto. Cuatro goles en tres partidos». Kane ya había marcado una vez en este parón internacional tanto ante Chequia como frente a la campeona del mundo, España.

«Pero Inglaterra también es bonita de ver. También lo hacen bien en sus clubes. Gordon en el FC Barcelona», pone Blind como ejemplo. «Da gusto verlo». Inglaterra, que suma seis puntos tras tres partidos, cerrará el martes su parón internacional con un encuentro en casa ante Chequia.