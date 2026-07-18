Inglaterra amenaza con retirarse si sufre actos de racismo por parte de la afición argentina

Jamie George, capitán de Inglaterra, advierte que su equipo responderá con firmeza ante cualquier abuso racista en el partido de hoy contra Argentina, correspondiente a la tercera jornada del Torneo de las Naciones.

Su advertencia llega un año después de que varios jugadores ingleses sufrieran insultos racistas en Argentina, en un clima tenso tras la semifinal del Mundial de fútbol (2-1) en Estados Unidos.

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Los ingleses aún recuerdan su viaje a San Juan, en julio de 2025, cuando los suplentes Asher Oboku-Fordgore y Chandler Cunningham-South sufrieron insultos racistas por parte de la afición argentina. Un año después, la selección inglesa ha confirmado su disposición a tomar medidas si la situación se repite.

Jamie George lo dejó claro en rueda de prensa: «Si ocurre, merecerá la respuesta más contundente. Esto no tiene cabida en nuestro mundo y estoy convencido. Hemos debatido el “¿y si…?”. Confío en que la Unión Argentina de Rugby (UAR) haya actuado con seriedad».

George añadió, según recoge «L’Équipe»: «Tenemos un plan alternativo. Informaremos al árbitro para que lo incluya en su informe. Estamos a punto de decidir nuestra acción».

El jugador de Saracens añadió que hablará con sus compañeros, de diversas procedencias, para decidir cómo reaccionar ante cualquier incidente.

Sobre la posibilidad de abandonar el campo, George fue claro: «Es una opción que estamos valorando».