Infinito Sinner: derrota a Zverev y repite la hazaña; Wimbledon sigue siendo suyo

Jannik Sinner, de nuevo rey de Wimbledon. En una final muy reñida, el número uno del mundo venció en cuatro sets al alemán Alexander Zverev y conquistó su quinto Grand Slam: remontó tras perder el primer set en el tie-break, en la pista central, con un marcador final de 6-7(7), 7-6(2), 6-3, 6-4, tras más de tres horas de batalla.





Es su segundo título seguido en Londres, ante la mirada del príncipe Guillermo, estrellas como Dustin Hoffman y las máximas autoridades del deporte italiano.





Es el décimo jugador de la era Open que gana Wimbledon dos años seguidos, tras Rod Laver, Björn Borg, Pete Sampras, Roger Federer y Novak Djokovic. Con esta victoria, suma 100 triunfos en Grand Slam.





















Una marca que, el mismo día de ganar un Grand Slam, solo había alcanzado Andy Murray en el US Open 2012. Para el tirolés del Sur es su quinto Grand Slam tras los Abiertos de Australia 2024 y 2025, el US Open 2024 y Wimbledon 2025. Es su sexto título de 2026 tras los Masters 1000 de Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid y Roma. Una temporada de absoluto dominio. La final contra Zverev fue una batalla de nervios y tenis. Zverev, en su segunda final consecutiva tras ganar Roland Garros, mostró su mejor tenis sobre hierba con un servicio potente y mucha agresividad. Sin embargo, Sinner respondió cuando más importaba y sumó su décima victoria seguida ante el alemán, que queda 5-10 en el cabeza a cabeza.