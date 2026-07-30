Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol, mostró su gran orgullo por participar en las celebraciones de Marruecos por la gloriosa Fiesta del Trono.

La Agencia Marroquí de Prensa publicó las declaraciones de Infantino, al margen de la recepción presidida por el monarca marroquí, el rey Mohamed VI, en la ciudad de M'diq.

El presidente de la FIFA declaró: "Estoy en mi casa dentro de este gran país, el Reino de Marruecos, para participar en las celebraciones de la Fiesta del Trono".

Infantino expresó su alegría por ver a Marruecos participar en la organización de la edición del centenario del Mundial 2030.

Y añadió: "El Mundial 2030, que el Reino de Marruecos se prepara para acoger junto a España y Portugal, será sin duda el más hermoso de la historia".

Y recalcó: "La próxima edición del Mundial, que se disputará en uno de los países más bellos del mundo, Marruecos, no puede sino ser la más hermosa".

En este sentido, afirmó que los marroquíes, conocidos por su pasión por el fútbol y por celebrar a su selección con alegría y entusiasmo, recibirán también a las aficiones del mundo durante la próxima fase final del Mundial.