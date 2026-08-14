Infantino recibe un nuevo golpe tras ignorar los llamamientos de apoyo de Donald Trump

Gianni Infantino recibió un nuevo y duro golpe en sus aspiraciones de mantenerse al frente de la Federación Internacional de Fútbol, después de que Nueva Zelanda anunciara la retirada de su apoyo a su candidatura para un cuarto mandato, en un paso que llega pese al llamamiento público realizado por el presidente estadounidense Donald Trump para mantenerlo en el cargo.

La Federación Neozelandesa de Fútbol se convirtió en la más reciente de las federaciones en sumarse a la amplia oleada de retirada de apoyo a Infantino antes de las elecciones a la presidencia de la FIFA previstas para el próximo año, en un nuevo indicio del desgaste de su popularidad dentro de la familia del fútbol internacional, según el diario británico "Mirror".

Aislamiento creciente para el presidente de la FIFA

Este retroceso llega en un momento en el que Infantino, de 56 años, afronta duras críticas por una serie de decisiones polémicas tras el Mundial, entre ellas su intento de vender una participación del torneo del Mundial a empresas de inversión privada, en un acuerdo liderado por el inversor Josh Kushner, que habría otorgado al propio presidente de la FIFA un salario anual de 30 millones de dólares, según lo que se ha difundido.

El paso fue recibido con un rechazo amplio y sin precedentes, pues tanto la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) como la Confederación de Fútbol de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (Concacaf) y la Confederación Asiática de Fútbol anunciaron su rechazo rotundo al proyecto. Asimismo, 143 países de los 211 miembros de la FIFA se opusieron de forma oficial a los planes de Infantino, lo que refleja la ampliación del círculo de la oposición a medida que se acercan las elecciones de 2027.

Un comunicado mordaz desde Nueva Zelanda

En un comunicado oficial publicado a través de sus cuentas en las redes sociales, la Federación Neozelandesa anunció la retirada total de su apoyo a la candidatura de Infantino, exigiendo la apertura de una investigación independiente.

El comunicado señaló: "La Federación Neozelandesa de Fútbol anuncia hoy la retirada oficial de su apoyo a la candidatura de Gianni Infantino a la presidencia de la FIFA en el congreso de 2027. La Federación pretende llevar a cabo una revisión independiente de los pasos adoptados para desarrollar el proyecto de la FIFA".

El comunicado añadió: "Tras un estudio detenido, hemos concluido que las decisiones y los procedimientos dentro de la FIFA han contribuido al desmoronamiento de la confianza y al aumento de la división en el fútbol internacional, y que la revisión independiente es necesaria para recuperar la confianza. Creemos que esta etapa representa una oportunidad para que todas las federaciones miembros aboguen por una gobernanza más sólida, la rendición de cuentas y la transparencia, aspectos fundamentales para preservar la confianza en la gestión del juego mundial".

El apoyo de Trump no le sirvió

Infantino se presentará a las elecciones de renovación el próximo año y, si no es destituido antes de ello, se postulará para un cuarto y último mandato al frente de la organización.

El presidente estadounidense Donald Trump, de 80 años, fue uno de los principales defensores de la permanencia de Infantino, a la luz de la estrecha relación que los unió durante la preparación y la organización del Mundial de 2026 en Norteamérica.

Trump había defendido a Infantino a través de las plataformas de redes sociales, calificando los llamamientos a reemplazarlo como un "grave error", y dijo: "La FIFA cometería un grave error si pensara, por cualquier motivo, en reemplazar al presidente Gianni Infantino. Es magnífico, acaba de presidir el Mundial más exitoso de la historia, por un factor de cuatro veces. Si se marcha, el torneo no será tan exitoso ni tan rentable como lo fue antes".

Sin embargo, este pesado respaldo político no ha logrado hasta ahora detener la hemorragia de apoyos, con la incorporación de Nueva Zelanda a una larga lista de federaciones que han comenzado a reconsiderar sus cálculos sobre el futuro del liderazgo de la FIFA.