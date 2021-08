Infantino pide "solidaridad" a la Premier y LaLiga para que liberen a sus futbolistas en la fecha FIFA

El presidente del ente rector del fútbol inició gestiones con el gobierno británico para que otorgue una excepción de cuarentena a los convocados.

Las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 corren un serio riesgo de verse desvirtuadas en Sudamérica, Asia y África ante la decisión de la Premier League de negarse a ceder futbolistas a los seleccionados de esos continentes y al apoyo manifiesto de LaLiga a los equipos españoles que no quieran liberar a sus jugadores citados por los combinados nacionales de la CONMEBOL. Por eso, la FIFA debió tomar cartas en el asunto: este miércoles, Gianni Infantino emitió un comunicado en el que "urge" a los clubes a cumplir con sus obligaciones y permitir a los citados a trasladarse a sus respectivos países para la ventana internacional de septiembre.

"Hago un llamado a una muestra de solidaridad por parte de cada asociación miembro, cada liga y cada club, para que hagan lo que es tanto justo como correcto para el fútbol mundial. Muchos de los mejores jugadores del mundo compiten en Inglaterra y España y creemos que estos países comparten también la responsabilidad de preservar y proteger la integridad deportiva de las competencias alrededor del planeta", remarcó el presidente en el texto, publicado en la web oficial del ente rector.

Por otra parte, Infantino también informó que inició gestiones con el Primer Ministro británico, Boris Johnson, para que se habilite una excepción de cuarentena a los futbolistas que tengan que viajar a territorios considerados "zona roja" por el Reino Unido: "Le solicité el apoyo necesario para que los jugadores no pierdan la oportunidad de representar a sus países en partidos de clasificación para la Copa del Mundo, que es uno de los máximos honores posibles para un futbolista. Sugerí que se implemente un sistema similar al que adoptó el gobierno para las etapas finales de la Euro 2020".

Más allá de las palabras, el directivo no hizo mención alguna a posibles sanciones en caso de que su llamamiento no sea escuchado, algo que sí había informado la propia FIFA en una carta elevada a la Confederación Sudamericana justo 24 horas antes de que la Premier y la Liga anunciaran sus decisiones de retener a los futbolistas.

El comunicado completo de Gianni Infantino:

Enfrentamos problemas globales juntos en el pasado y debemos continuar haciéndolo en el futuro. La liberación de futbolistas en la ventana internacional venidera es un asunto de gran urgencia e importancia. Estoy agradecido por el apoyo y la cooperación de muchos de los interesados en el juego durante este período desafiante.

Juntos hemos mostrado solidaridad y unidad en la lucha contra el COVID-19. Ahora, urjo a todos a garantizar la liberación de los futbolistas internacionales para las Eliminatorias a la Copa del Mundo.