Michel Platini ha decidido demandar a la FIFA y a su presidente, Gianni Infantino, según se conoció este lunes. El exdirigente francés, vinculado a la federación durante trece años, cree que se le impidió competir en las elecciones de 2015.

En 2015 la FIFA fue duramente criticada por corrupción y otras malas prácticas. Varios altos cargos fueron detenidos, aunque Sepp Blatter salió indemne. El entonces presidente se mostró combativo, pero dimitió pocos días después.

Platini intentó sucederlo, pero ambos fueron acusados de corrupción: Blatter habría transferido una suma millonaria a Platini en 2011. En 2025 fueron absueltos.

Finalmente fue Infantino quien pasó de secretario general a presidente. Aún hoy, eso pesa a Platini. El exfutbolista ha encargado a sus abogados presentar una denuncia penal y civil, según un comunicado.

Considera a la FIFA responsable de sus daños y pide una investigación penal contra quienes le apartaron de la presidencia en 2015. Menciona especialmente a Infantino, a Marco Villiger (director jurídico de la FIFA entre 2007 y 2016) y a Domenico Scala (presidente de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento entre 2013 y 2016), así como a varios funcionarios judiciales suizos.

Además de una investigación exhaustiva, pide una indemnización por los daños sufridos en los últimos años. La FIFA e Infantino, centrados en los preparativos del Mundial, aún no han reaccionado a sus planes.