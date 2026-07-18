El Mundial 2026 estuvo lleno de sorpresas, pero Gianni Infantino cree que el cierre fue el esperado. A pocas horas de la final entre España y Argentina, el presidente de la FIFA afirmó que el torneo había llegado a su desenlace ideal y elogió el nivel de ambas selecciones, así como del histórico duelo entre la leyenda Lionel Messi y la joven promesa Lamine Yamal, que describió como una de las imágenes más bellas que puede ofrecer el fútbol.

En declaraciones al diario español «Marca», Infantino mostró su entusiasmo por la final en el estadio «MetLife», y afirmó que el duelo entre España y Argentina es el mejor cierre posible para el torneo.

«Esta final es una bendición de los dioses del fútbol. Tenemos a Messi, a Lamine Yamal y a muchos otros futbolistas excepcionales. Es algo increíble», afirmó.

Ambas selecciones, añadió, han demostrado el nivel técnico necesario para estar en la final.

Y añadió: «Son las dos mejores selecciones del torneo. Se han ganado a pulso estar en la final y han ofrecido un rendimiento excepcional. Llegar hasta aquí no ha sido fácil, ya que han participado 48 selecciones y hemos sido testigos de partidos magníficos y de un torneo lleno de retos».

El presidente de la FIFA destacó la imagen más emblemática del partido: el duelo entre Lionel Messi, de 39 años, y Lamine Yamal, joven promesa del fútbol mundial.

Gianni Infantino lo resumió así: «Por un lado está Messi, por otro Lamine Yamal… Será un espectáculo pirotécnico, con muchos otros futbolistas excepcionales. Pero esa imagen ya es impresionante».

Añadió que la final enfrenta a un jugador que marcó una época y a otro llamado a liderar la siguiente, lo que otorga al duelo una dimensión histórica que trasciende el título.

Además, pronosticó una audiencia sin precedentes y afirmó: «El mundo se detendrá y tres mil millones de personas verán cómo termina este Mundial».

Además, afirmó que la Copa del Mundo 2026 es la mejor de la historia por su nivel técnico, la asistencia de público y el ambiente excepcional.

Y añadió: «Este Mundial es impresionante y único. Los mejores jugadores, las selecciones más fuertes, la afición y los estadios llenos lo han convertido en una gran fiesta. El mundo se detiene para verlo, es el mejor de la historia y allana el camino hacia un futuro aún más brillante».

Reconoció que esperaba un gran torneo, pero no de esta magnitud ni con esta energía.

Y añadió: «Hay una sensación de alegría en todo el mundo. Es cierto que la derrota causa tristeza a algunos, pero la gente ha venido de todas partes del mundo para celebrar el fútbol».

Además, destacó el éxito organizativo y de seguridad del torneo, que se desarrolló en un ambiente festivo sin incidentes. «No hemos presenciado ningún incidente. Ha venido gente de todas partes del mundo y todo el mundo está celebrando el fútbol», afirmó.

Elogió la diversidad de las selecciones y las historias inspiradoras del torneo, y afirmó que esta edición quedará en la memoria de los aficionados. Y concluyó: «Han participado todas las selecciones campeonas, junto con nuevas selecciones y países, y hemos sido testigos de historias que solo el fútbol puede escribir, historias que permanecerán para siempre en la memoria. Es el mejor Mundial de la historia».