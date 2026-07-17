Infantino garantiza su victoria anticipada pese al caso Balugon. Un consenso sin precedentes allana su camino hacia un nuevo mandato

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, superó una prueba decisiva para su liderazgo al conseguir el respaldo de la mayoría absoluta del fútbol mundial, demostrando que el deporte y el empresariado se unen en torno a él.

Tras cuarenta días de Mundial con su nuevo formato, el torneo ha sido un éxito: récord de asistencia, gran nivel de juego y cero disturbios. y, sobre todo, el éxito de la histórica ampliación a 48 selecciones, la mayor apuesta de Infantino.

Tras estos logros —y pese a algunos incidentes aislados— está el nuevo modelo de FIFA, reconstruido a imagen y semejanza de Infantino.

Este éxito se ha traducido en un apoyo político arrollador: cerca de 200 federaciones nacionales —una mayoría abrumadora— ya han manifestado su respaldo incondicional a su continuidad al frente de la mayor organización futbolística del mundo.

Destaca la Federación Española de Fútbol, socio clave en el proyecto del Mundial 2030, que entrará en su fase decisiva en los próximos meses.

El caso Balugon no cambia el rumbo

La polémica por la carta de la UEFA tras el caso del jugador estadounidense y la falta de sanción por la tarjeta roja quedó en una simple nube de verano y no llegó a disputa institucional. De hecho, la Unión de Clubes de Europa sigue trabajando con la FIFA en la nueva Copa Mundial de Clubes.

En marzo, el Congreso de la FIFA elegirá al presidente para el período 2023-2031.

Hasta ahora, Infantino es el único candidato oficial y su reelección parece asegurada.