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Loai Mohamed

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Infantino: «Estoy orgulloso de haber cumplido mi promesa a Irán»

Irán vs Nueva Zelanda
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EE. UU.

El presidente de la FIFA se pronuncia sobre el tema más polémico a pocas horas del inicio del Mundial

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, mostró su alegría al inicio del Mundial y lo definió como «un momento de celebración».

Durante una rueda de prensa previa al Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, afirmó que es «el torneo más famoso e inspirador del mundo» y expresó su deseo de que el debate se centrara en el fútbol, aunque también se tratarían otros asuntos.

Se refirió al caso de Irán: visitó a la selección en Turquía en marzo y les garantizó que jugarían, pese a las tensiones militares en la región.

Añadió: «Algunos dudaban de que Irán viniera, pero les prometí que vendrían y, si hacía falta, iba a ir a Teherán a buscarlos en autobús; ellos respondieron que llegarían por su cuenta».

Y concluyó: «Estoy muy contento de que hayamos conseguido garantizar la participación de Irán, y estoy orgulloso del trabajo de mi equipo».

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Infantino subrayó que la presencia de Irán encarna «el espíritu del fútbol», capaz de hacer que la gente olvide sus problemas y se centre en el partido, y expresó su deseo de un ambiente positivo en los estadios.

Recalcó que los problemas de Irán, las entradas y los visados son temas recurrentes que “no tienen que ver con el fútbol, sino con la situación mundial y los países anfitriones”.

Irán, encuadrada en el Grupo 7 con Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda, aún espera visados estadounidenses para parte de su delegación y acceso para sus aficionados.

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