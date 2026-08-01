Infantino, en la cuerda floja: un dúo árabe aspira al trono de la FIFA

La presión aumenta día tras día sobre el presidente de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), Gianni Infantino, después de que las críticas dirigidas hacia él pasaran de ser meras objeciones a algunas decisiones a convertirse en una crisis que amenaza su futuro político dentro de los pasillos de la institución más influyente del mundo del fútbol. Y aunque el hombre sigue disfrutando de una amplia base de apoyo, los últimos acontecimientos han abierto la puerta a serias interrogantes sobre la posibilidad de su marcha y sobre los nombres capaces de sucederle si su etapa llega a su fin.

Hace apenas unas semanas, Infantino parecía estar en la cúspide de su influencia, desplazándose entre las ciudades estadounidenses a bordo de un avión privado para seguir los eventos del Mundial, antes de situarse junto al presidente estadounidense Donald Trump durante la ceremonia de entrega del trofeo el 19 de julio.

Pero el panorama cambió rápidamente tras su marcha atrás en un proyecto polémico consistente en vender participaciones de las competiciones de la FIFA a inversores del sector privado, una propuesta que provocó una amplia ola de objeciones dentro de la familia futbolística.

El presidente de la FIFA fue objeto de duras críticas por parte de Andy Burnham, alcalde del Gran Mánchester, además de un amplio ataque de los aficionados al fútbol; sin embargo, lo más grave fue la objeción de grandes confederaciones continentales a su forma de dirigir la Federación Internacional.

Objeciones de las confederaciones continentales

Las críticas no se limitaron a la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA), sino que se extendieron también a la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (Concacaf), además de la Confederación Asiática de Fútbol.

La Confederación Asiática afirmó en un comunicado que la crisis «va más allá de una sola propuesta, tras haber revelado debilidades fundamentales en los mecanismos de consulta y toma de decisiones dentro de la FIFA, cuestiones que requieren ser abordadas».

Fuentes de la cadena británica «BBC» señalan que la mayoría de los miembros de la Concacaf han empezado a dudar de la capacidad de Infantino para seguir dirigiendo los asuntos del fútbol, o ya han perdido la confianza en él.

La crisis se complicó aún más tras la dimisión de Carlos Cordeiro, asesor especial de Infantino, quien también ocupaba el cargo de asesor principal del equipo de trabajo estadounidense encargado de la organización del Mundial 2026.

Asimismo, Kevin Lamour, director de operaciones de la FIFA, reveló a la agencia «Associated Press» que la propia dirección de la Federación Internacional «fue engañada» en lo relativo al proyecto en cuestión. La FIFA no emitió ningún comentario oficial a pesar de que los medios de comunicación se pusieron en contacto con ella.

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¿Se ha vuelto posible la marcha de Infantino?

A pesar del aumento de la presión, muchos consideran que hablar de un final inminente de la era de Infantino sigue siendo prematuro.

David Bernstein, expresidente de la Federación Inglesa de Fútbol, dijo que cualquier dirigente de una institución normal habría perdido su cargo tras una crisis de esta magnitud, pero señaló que la FIFA es diferente de las demás, ya que la permanencia de su presidente depende del volumen de apoyo que reciba de las federaciones nacionales.

Por su parte, Jim Boyce, exvicepresidente de la FIFA, cree que Infantino todavía cuenta con el apoyo suficiente para ganar un nuevo mandato, aunque reconoció que la continuidad de la situación actual podría cambiar la ecuación. Añadió que su apuesta personal se inclina por la permanencia de Infantino hasta el final de su próximo mandato.

Infantino ocupa la presidencia de la FIFA desde 2016, tras vencer en las elecciones al presidente de la Confederación Asiática de Fútbol, el jeque Salman bin Ibrahim Al Khalifa, por un resultado de 115 votos frente a 88.

Su elección llegó tras la dimisión del suizo Sepp Blatter, quien abandonó su cargo en medio de escándalos de corrupción que sacudieron a la Federación Internacional, antes de ser absuelto posteriormente de los cargos que se le imputaban.

Infantino se había comprometido entonces a devolver la confianza a la FIFA y a reformar la institución, antes de ser reelegido dos veces sin rival, en un escenario que se esperaba que se repitiera durante las elecciones del próximo mes de marzo.

Sin embargo, informaciones difundidas por la «BBC» señalan que uno de los miembros de la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol ya retiró la carta de apoyo que anteriormente había otorgado a Infantino, lo que refleja un cambio en las posturas de algunos de sus valedores.

¿Quiénes son los principales candidatos a suceder a Infantino?

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Victor Montagliani

El presidente de la Concacaf es uno de los nombres más destacados que se barajan para suceder a Infantino. Fue elegido en 2016 bajo el lema de la reforma del sistema de gobernanza, y desempeñó un papel central en la preparación del Mundial 2026 que acogen Estados Unidos, Canadá y México.

Asimismo, lideró los esfuerzos para organizar la Copa América 2024, y se le conoce por sus posturas contrarias a la celebración del Mundial cada dos años o al aumento del número de selecciones participantes a 64. Montagliani considera que la fuerza del fútbol trasciende a las personas y a los sistemas políticos, afirmando que el deporte seguirá siendo más grande que cualquier dirigente.

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El jeque Salman bin Ibrahim Al Khalifa

Ocupa la presidencia de la Confederación Asiática de Fútbol desde 2013, y fue reelegido por aclamación para un cuarto mandato que se extiende hasta 2027.

Durante su etapa presidencial, las competiciones de la Confederación Asiática vivieron grandes desarrollos, entre ellos el lanzamiento de la Liga de Campeones de la Élite de Asia y la Liga de Campeones Femenina de Asia, además de la creación de nuevos torneos y la ampliación de la Copa Asiática para incluir a 24 selecciones.

También fue uno de los principales impulsores de las críticas dirigidas a la forma en que Infantino dirige la FIFA, aprovechando el apoyo de una confederación continental que agrupa a 46 federaciones nacionales.

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Nasser Al-Khelaïfi

El presidente del Paris Saint-Germain y presidente de la Asociación de Clubes Europeos es una de las figuras de gran influencia en el fútbol mundial.

Asumió la presidencia de la Asociación tras el colapso del proyecto de la Superliga Europea, y logró ampliar su membresía hasta incluir a más de 800 clubes.

A pesar de su posición e influencia, fuentes cercanas a él aseguran que no desea presentarse a la presidencia de la FIFA, y que no piensa seriamente en asumir el cargo.

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Mattias Grafström

Ocupa el cargo de secretario general de la FIFA desde mayo de 2024, y es una de las figuras más cercanas a Infantino, tras haber trabajado como director de su gabinete desde que fue elegido presidente en 2016.

Grafström goza de una presencia creciente dentro de la Federación Internacional; sin embargo, su gran cercanía a Infantino, junto con la tendencia a elegir a un presidente de fuera de Europa, podrían reducir sus posibilidades de disputar la carrera.

Se espera que el asunto de la presidencia de la Federación Internacional de Fútbol se resuelva durante el 77.º Congreso de la FIFA, previsto celebrarse en Marruecos durante el próximo mes de marzo, mientras que el 18 de noviembre será la fecha límite para presentar las solicitudes de candidatura, lo que significa que los próximos meses podrían presenciar una de las batallas electorales más apasionantes de la historia de la Federación Internacional.