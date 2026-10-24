En momentos en que aumenta la presión sobre Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol "FIFA", a causa de la crisis por la propuesta de venta de los derechos comerciales de la organización, el dirigente suizo salió con un tono seguro e irónico, asegurando que cuenta con el respaldo de "la gran mayoría" de la familia del fútbol, en una postura que refleja su apego al cargo pese a las crecientes críticas.

En una entrevista poco habitual con la Corporación Británica de Radiodifusión "BBC", Infantino se negó a dar marcha atrás ante los interrogantes sobre su idoneidad para continuar en el cargo o sobre la posibilidad de dimitir, apoyándose en el respaldo que, según dice, recibe de las federaciones miembros de todo el mundo.

La crisis estalló a raíz de la iniciativa de la FIFA para proyectos "FFE", que incluía una propuesta para vender parte de los derechos comerciales de la Federación Internacional a una empresa de inversión privada, antes de que Infantino cancelara el proyecto pocos días después de haberlo presentado.

El asunto provocó una amplia indignación, después de que los presidentes de las federaciones de Europa, Asia y de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe firmaran una carta en la que acusaban al presidente de la FIFA de quebrantar la confianza mediante el "engaño".

Asimismo, la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol "UEFA" exigió que se revelaran los documentos principales relacionados con la iniciativa antes del 2 de noviembre, subrayando que la FIFA no había dado respuestas a una serie de preguntas fundamentales.

Durante una reunión anterior del Consejo de la FIFA, Infantino afrontó duras críticas sobre la forma de gestionar el caso, y fue informado de que su continuidad en el cargo quedaría en entredicho si no presentaba los documentos requeridos, incluidas las justificaciones vinculadas a la iniciativa.

Pese a ello, el presidente de la FIFA no fijó una fecha clara para la entrega de los documentos, limitándose a asegurar que el asunto está sujeto a un procedimiento legal y que su administración trabaja para ofrecer las respuestas requeridas. Dijo: "Responderemos, sin duda, a todas las preguntas planteadas, dentro de los límites que permita el procedimiento seguido y en la medida en que podamos".

Infantino reconoció que la Federación Internacional cometió algunos errores, señalando la necesidad de mejorar la comunicación y la consulta con las federaciones miembros, y se mostró dispuesto a mantener un diálogo más regular con la UEFA, en un intento de contener la creciente disputa entre ambas partes.

Al ser preguntado sobre si seguía siendo idóneo para presidir la FIFA, y si había pensado en dimitir, se rió antes de responder: "Fui elegido por 211 federaciones miembros de todas partes del mundo".

Añadió que la diferencia de puntos de vista es algo natural, pero insistió en la necesidad de respetar la voluntad de la mayoría, al considerar que las federaciones miembros son las que tienen la decisión final sobre la identidad del presidente de la organización y la forma de dirigirla.

Infantino cita a la Confederación Asiática

Infantino citó el respaldo que, según dijo, recibió de la Confederación Asiática de Fútbol durante su visita a Tokio, junto al apoyo de las federaciones africanas, que, según anunció, están detrás de él.

Afirmó que se mantiene en contacto con las federaciones de distintas partes del mundo, y agregó que reunir puntos de vista divergentes bajo un mismo techo no es algo sencillo, pero subrayó el respeto a todas las opiniones.

En paralelo a la crisis, Infantino intensificó sus desplazamientos internacionales y visitó Marruecos, la República Dominicana, Cabo Verde y Japón, en giras que reforzaron su posición antes de las elecciones a la presidencia de la FIFA previstas para el próximo mes de marzo.

También propuso aumentar la financiación de los programas de desarrollo del fútbol en todo el mundo en unos 3.400 millones de dólares, en un paso que refleja su afán por impulsar los proyectos de desarrollo en los que se apoya para recabar respaldo.

El plazo final para la presentación de candidaturas que compitan con Infantino concluye el 18 de noviembre, y hasta ahora no ha aparecido ningún candidato declarado para enfrentarlo, lo que refuerza las posibilidades de que dispute las elecciones sin rival y se acerque a un cuarto mandato.

Infantino en la inauguración del torneo de juveniles

Por otro lado, Infantino llegó a la capital azerbaiyana, Bakú, para asistir a la primera edición del torneo y festival de la FIFA sub-15, que cuenta con la participación de equipos de 189 federaciones miembros.

La lista de participantes incluye equipos que representan a Inglaterra, España, Francia, Argentina y Brasil, además de un equipo ruso que hace su aparición en un torneo avalado por la FIFA por primera vez desde la suspensión de los equipos rusos de las competiciones internacionales en febrero de 2022.

La edición de este año se limita a los chicos, mientras que la del año próximo estará destinada a las chicas, en tanto que la FIFA planea celebrar el torneo de forma anual con la participación de ambos sexos a partir del año 2028. Los partidos se disputan bajo el sistema de ocho jugadores por equipo, en campos de menor tamaño, y constan de dos tiempos de 20 minutos cada uno.

Infantino dijo que el torneo representa una magnífica oportunidad para reunir a los jóvenes de distintas partes del mundo, expresando su deseo de que los jugadores recuerden en el futuro que el primer torneo mundial que disputaron fue en Azerbaiyán.