Infantino: "Apoyamos a la UEFA en su rechazo a la Superliga"

El presidente de la FIFA ha concedido una entrevista al diario 'AS' y ha hablado sobre el polémico proyecto.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino se ha producido. En una entrevista con el diario 'AS', el máximo dirigente del fútbol mundial ha repasado la actualidad en torno a la Superliga, las sanciones a los clubes implicados o la falta de interés de los jóvenes en el fútbol.

Una posible mediación de Infantino

"Soy el presidente de la FIFA y mi responsabilidad es defender a todo fútbol en cualquier lugar. Esto incluye clubes, ligas y federaciones de todo el mundo, ya sean pequeños, medianos o grandes, con diferentes niveles de desarrollo. También incluye a los jugadores, entrenadores, árbitros y todos y cada una de las partes implicadas, teniendo siempre en cuenta a los aficionados que están y deberían estar en el centro de todo lo que hacemos. He sido muy claro en cuanto a mi posición y a la de la FIFA en este asunto. Apoyamos a la UEFA en su rechazo a la Superliga. Estamos en contra y siempre nos opondremos a cualquier competición que no forme parte de la estructura internacional del fútbol y que amenace la unidad y solidaridad que siempre debería existir en la pirámide del fútbol, que vincula las bases y el fútbol amateur con las estrellas de este deporte. Dicho esto, también es mi obligación mediar entre las partes para que se inicie un profundo diálogo constructivo en busca de soluciones positivas. Hay que afrontar juntos los problemas del fútbol".

Las posibles soluciones al conflicto

"Nuestro deporte tiene tanto éxito porque se ha creado un vínculo entre la base y la cúspide de la pirámide, entre un niño o una niña que juegan en el colegio y las estrellas en la final de una gran competición. Los clubes son una parte esencial de esta pirámide, pero también hay otras estructuras que permiten asegurar que todos estén unidos. Además, hay mecanismos de control que garantizan la solidaridad para que los equipos menos privilegiados se puedan beneficiar, aunque sea solo en parte, del éxito y la popularidad de los más famosos y poderosos. Como todo en la vida, se necesita buscar un equilibrio justo para defender los intereses de todos. Como ya he dicho, nuestro interés es defender el fútbol en su conjunto, desde las bases hasta las grandes estrellas, por todo el mundo, no solo en Europa y en América, sino también en el Caribe, África, Asia y Oceanía. Por ejemplo, nosotros propusimos, y se ha aprobado, una competición que, en nuestra opinión, tiene mucho sentido en este contexto en particular. El nuevo y apasionante Mundial de Clubes, que sustituirá dos competiciones (el actual Mundial de Clubes y la Copa Confederaciones) de forma que los jugadores no tendrán una carga excesiva. Para los clubes que se clasifiquen esto significará una buena y nueva fuente de ingresos, pero el nuevo Mundial de Clubes beneficiará no solo a los clubes participantes, sino a toda la pirámide del fútbol. De hecho, la FIFA no se quedará con un solo dólar de esta competición y nos aseguraremos de que un porcentaje de los beneficios sea destinado a los clubes, ligas y federaciones no participantes, tanto masculinos como femeninos, y para los jóvenes de todo el mundo. A propósito de esto, pronto vamos a anunciar la creación de una nueva Copa Mundial Femenina que creo que va a ser un éxito. Necesitamos encontrar soluciones de forma conjunta y hemos propuesto un extenso y profundo debate sobre el punto en el que nos encontramos actualmente y como queremos evolucionar para ser más fuertes y estar mejor preparados en situaciones como la que nos ha tocado vivir con la pandemia".

¿Hay conflicto entre UEFA y FIFA?

"Quiero que quede muy claro: tanto la FIFA como yo personalmente apoyamos a la UEFA y a su presidente en su posición contraria a la Superliga. Creo que tenemos que pensar detenidamente los siguientes pasos, porque este es un tema complejo que va más allá de una simple competición. Se trata del ecosistema del fútbol. En cuanto a las sanciones, existen organismos competentes e independientes que analizarán qué se puede y debe hacer al respecto, de modo que no me concierne hablar de ello. Obviamente, eso no quiere decir que descarte que se implementen sanciones a escala nacional, continental o mundial. Lo dije una vez y lo repito ahora de forma clara: o los clubes quieren ser parte de las estructuras del futbol o tendrán que afrontar las consecuencias. Es obvio y estoy seguro de que ellos lo saben. A propósito, como estamos hablando del tema, permítame aclarar que cuando he dicho que un líder debe pensar en por qué estamos donde estamos, no me refería al presidente de la UEFA. Era un llamamiento para que todos los administradores del fútbol se unan para reflexionar sobre el contexto en el que vivimos. Me gustaría reunir a todas las partes y poder tener un diálogo constructivo y así, encontrar mejores soluciones para todos. Una solución pacífica es siempre mejor que un conflicto. Repito, esto va mucho más allá de una simple competición; tiene un impacto global, puesto que, por ejemplo, hay muchos jugadores de todo el mundo jugando en estos clubes, y la FIFA debe proteger al fútbol de selecciones en todo el mundo. En cualquier caso, creo que todos podemos decir lo que pensamos, no solo unos pocos, de la forma más efectiva y mejor posible. Muchos están dispuestos a establecer un diálogo y por supuesto, las puertas de la FIFA siempre están abiertas a cualquier persona que participe del fútbol. Pero una cosa debe quedar clara, no aceptaremos propuestas que contradigan los valores de nuestro juego, como son el mérito deportivo, la solidaridad, la integridad y el acceso justo a las competiciones".

¿Ha perdido efectividad el Fair Play financiero?

"La UEFA cuenta con organismos independientes para tratar esos casos, así que yo no debería hablar de ellos. Cuando se introdujo el FPF se hizo con el beneplácito de todos los clubes y se decidió por consenso que esas reglas eran necesarias. En 2011, los clubes europeos tenían un déficit neto de 1.700 millones de euros, y tras la implementación del FPF, en cinco años y gracias a esas reglas, las pérdidas se redujeron a menos de 300 millones. Es cierto que, con el tiempo, las cosas cambian y que la crisis de COVID-19 también nos ha enseñado que necesitamos adaptarnos. Lo que hace diez años era efectivo y adecuado quizá tiene que ser revisado para ver si sigue teniendo sentido y si funciona, pero creo que el fútbol necesitará siempre transparencia y mecanismos de control a todos los niveles".

Las protestas de los aficionados

"Los hinchas tienen que estar en el centro de todo lo que hacemos. Sin los seguidores y su pasión, el fútbol no sería lo que es, y necesitamos tener esto en mente. El fútbol es y debe ser fundamentalmente para y por los aficionados, y debemos encontrar formas de proteger sus intereses. Se agradecen las inversiones en el fútbol, pero siempre y cuando sean transparentes y existan mecanismos de control que garanticen un equilibrio competitivo, así como un sector sano y sostenible".

La amenaza de Ceferin con expulsar a Real Madrid, Barcelona y Juventus

"Todos conocemos la importancia de esos grandes clubes y como son capaces de hacer vibrar a sus millones de aficionados tanto en sus países de origen como en todo el mundo, pero también tenemos que cuidar de los clubes que no son tan grandes, de aquellas ligas y federaciones que no están en lo alto de la pirámide. Tenemos que garantizar que el fútbol crezca y se juegue en todo el mundo. La UEFA decidirá cuál es la acción más adecuada que ha de hacer en sus competiciones. Claro que tenemos que ser estrictos y estar dispuestos a emprender acciones firmes, pero sin perder de vista la posibilidad de intentar encontrar soluciones comunes para problemas comunes".