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INEOS, propietario minoritario del Manchester United, ha autorizado la destitución del entrenador del FC Lausanne-Sport mientras se intensifica el debate sobre el futuro de Michael Carrick, técnico del equipo de Old Trafford. El grupo químico de Sir Jim Ratcliffe prescindió de Luka Elsner el martes, después de solo cinco meses al frente del conjunto suizo, que atraviesa dificultades.

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Un club suizo destituye a su entrenador

El Lausanne-Sport confirmó la salida del técnico Elsner, de 44 años, el martes, después de que un pésimo inicio de temporada dejara al equipo anclado en el último puesto de la Superliga suiza. Nombrado el 1 de junio, el entrenador sufrió ocho derrotas en sus primeros 12 partidos de liga y también dirigió al equipo en dos encuentros de copa. Su marcha llega poco después de que Ratcliffe pusiera a la venta tanto al Lausanne como al club francés Niza para simplificar su cartera deportiva.

Un comunicado oficial confirma la salida de mutuo acuerdo

Al anunciar el cambio de entrenador mediante un comunicado oficial, el Lausanne-Sport declaró: «Tras amplias conversaciones sobre la situación deportiva actual, el FC Lausanne-Sport y Luka Elsner han acordado de mutuo acuerdo poner fin a su colaboración.

«Desde que asumió el cargo de entrenador del Lausanne el 1 de junio, Luka Elsner dirigió al primer equipo en 12 partidos de la Brack Super League y dos eliminatorias de la Copa de Suiza. El FC Lausanne-Sport desea destacar la profesionalidad y el compromiso que Luka Elsner ha demostrado desde su llegada.

«Se dedicó al proyecto del club con un alto nivel de exigencia, conocimientos especializados y el deseo constante de hacer progresar a su equipo. Su enfoque metodológico y sus herramientas también contribuyeron al desarrollo del cuerpo técnico.

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«Estas aportaciones han enriquecido al club, que seguirá construyendo sobre estos avances. Dado que los resultados siguen siendo fundamentales en el fútbol profesional, la dinámica deportiva actual ha llevado a todas las partes a coincidir en que poner fin a su colaboración es ahora la mejor decisión para el FC Lausanne-Sport».

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Las protestas en Old Trafford apuntan a los propietarios

Mientras INEOS reduce sus operaciones con varios clubes en otros puntos de Europa, la principal prioridad futbolística del multimillonario británico sigue siendo el Manchester United, donde el puesto de Carrick está en peligro tras una persistente irregularidad que ha dejado al equipo hundido en la 17.ª posición de la Premier League.

Sin embargo, los aficionados también dirigen su intenso enfado contra Ratcliffe y la familia Glazer mientras la directiva sopesa un cambio de entrenador. Durante el partido en casa del martes por la noche contra la Roma en la Champions League, los aficionados del Stretford End interrumpieron el juego en el minuto 21 al lanzar globos verdes y dorados al césped mientras coreaban cánticos contra los propietarios. Para entonces, los locales ya perdían 2-0 y fueron abucheados al descanso.

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La remontada europea aleja el temor a la eliminación

Pese al ambiente hostil durante los primeros 45 minutos, el Manchester United remontó tras el descanso para imponerse por 3-2 gracias a un penalti de Bruno Fernandes y un doblete de Matheus Cunha. Los tres puntos reducen el riesgo de que el Manchester United acabe en uno de los 12 puestos de eliminación de la fase liga de la Champions League. Aun así, Carrick debe mejorar rápidamente los resultados en la competición nacional para evitar correr la misma suerte que Elsner.