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Uli Hoeneß habla tras otro partido turbulento del Bayern ante el HSV. El dirigente aborda los resultados insatisfactorios, la persistente plaga de lesiones y las últimas actuaciones de Kimmich con una actitud llamativa.

El Bayern vive días verdaderamente turbulentos. Por un lado está su increíble mala suerte con las lesiones, que, después de afectar a Harry Kane e Ismael Saibari (ambos con una rotura del ligamento de la sindesmosis), Jamal Musiala (rotura de fibras musculares) y Manuel Neuer (lesión en un tendón), ahora también se ha cebado con Konrad Laimer.

El incansable futbolista austriaco se ha sumado a la lista de bajas de larga duración tras sufrir el sábado, ante el HSV, una «lesión por luxación de un tendón en el tobillo derecho», lo que agrava aún más, y de forma dramática, los problemas de efectivos de Vincent Kompany.

También por eso, Uli Hoeneß quiso felicitar a los jugadores del Bayern que seguían disponibles y que, ante el HSV, tampoco pudieron contar con Michael Olise, Serge Gnabry y Alphonso Davies, pese al discreto 0-0 en Hamburgo.

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«Felicito al equipo. He visto una actuación extraordinaria en cuanto a entrega, sobre todo jugando con uno menos. No hay que olvidar que, tras la baja de Konrad Laimer, tuvimos que jugar sin nueve futbolistas importantes», subrayó Hoeneß.

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Uli Hoeneß se muestra indulgente con Joshua Kimmich

Y, en lugar de cargar contra Kimmich, el vicecapitán que había sido tan crítico entre semana, por su expulsión por conducta violenta poco antes del descanso, «totalmente injustificable» según el propio Kimmich, el dirigente del club se mostró indulgente. «Todo el mundo puede cometer un error alguna vez, y con eso queda zanjado», dijo Hoeneß sobre el desliz de Kimmich el sábado.

Sin embargo, el propio jugador de 31 años había mostrado poca indulgencia entre semana con la directiva del club, a la que criticó duramente tras la derrota del Bayern por 1-2 ante el Lille en la Champions League por el asunto de Jamal Musiala. La actitud pública de los dirigentes del Bayern hacia Musiala «no era propia del Bayern», afirmó.

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El propio Hoeneß había abierto a principios de noviembre el debate sobre el elevadísimo salario del talentoso y castigado atacante, que actualmente no podría justificar con su rendimiento, con una polémica intervención en Bayerischer Rundfunk, antes de que Karl-Heinz Rummenigge endureciera aún más el tono el viernes, con motivo del empate 1-1 del Bayern ante el 1. FC Colonia.

«Es sabido que tiene un problema de salud. Y es sabido que tiene un contrato que incluye cantidades muy elevadas», dijo Rummenigge en referencia a la disfunción neurológica diagnosticada a Musiala en abril de 2025, que le provoca breves episodios de ausencia. «Lo que sabemos, por desgracia, hace pensar que será difícil volver al nivel que ha mostrado tantas veces aquí, en este estadio».

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Por ello, habría que «hablar con el jugador, con la familia y, sobre todo, con la agencia, porque entonces esas cantidades, con todos los respetos, ya no son asumibles», prosiguió Rummnigge, a quien incluso preguntaron por una posible venta de Musiala. «No me imagino que Jamal quiera dejar el club ni que otro club vaya a ficharlo en estas condiciones», respondió Rummenigge.

Las declaraciones de Rummenigge habían agravado tanto la situación en torno al estado de Musiala y su contrato que los representantes del jugador acudieron el pasado martes a la Säbener Straße para una reunión de reconciliación. Al día siguiente, Kimmich arremetió contra la conducta de los altos cargos del club, aunque al parecer apuntó especialmente a Rummenigge.

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Sus declaraciones habían sido «absolutamente inaceptables»: «Nunca debe ocurrir que algo así se haga a costa de un jugador». Según el kicker , las palabras de Kimmich no molestaron en absoluto a Hoeneß, ya que, como capitán, «por supuesto» puede salir en defensa del equipo. Ahora, sin embargo, todo apunta a que el centrocampista se perderá los partidos del Bayern en la Bundesliga hasta finales de año y tendrá que cumplir una sanción de tres encuentros.

Getty Images

Uli Hoeneß advierte a los rivales del Bayern

Mientras tanto, se espera que el Bayern pueda contar al menos con Serge Gnabry, Alphonso Davies y Michael Olise en el tramo final del año. Gnabry y Davies volvieron a entrenarse con el equipo el viernes tras superar sus lesiones musculares. Olise, que sufrió una dolorosa contusión en el pie ante el 1. FC Colonia, debería regresar a la convocatoria el próximo martes contra el Hertha BSC en la Copa de Alemania o el viernes siguiente, frente al SC Paderborn en la liga.

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La consigna ahora en la Säbener Straße es limitar los daños y salir de algún modo con dignidad de los compromisos de la Bundesliga y de la fase de liga de la Champions League, para volver al ataque en el nuevo año con los futbolistas recuperados y fuerzas renovadas. En la Bundesliga, la distancia con el líder, el Borussia Dortmund, puede aumentar a cuatro puntos el domingo por la noche; en la Champions, el Bayern está a dos puntos del octavo puesto, que da acceso directo a octavos de final.

«Estoy muy convencido de que saldremos fortalecidos de esta racha de mala suerte. Entonces más de uno tendrá que prepararse», advirtió Hoeneß a los rivales que ya pudieran haberse hecho ilusiones ante las dificultades del Bayern.