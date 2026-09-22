«En realidad, pasa en casi todos los partidos que nos gritamos una vez», había revelado recientemente Waldemar Anton. Pero eso no supone un gran problema ni para él ni para Serhou Guirassy, al fin y al cabo ambos se conocen desde hace «tanto tiempo que también podemos decirnos las cosas en el campo, aunque a veces quizá sea un poco excesivo», dijo el defensa del Borussia Dortmund.

El sábado por la noche, en la victoria por 1-0 ante el VfB Stuttgart, Anton habría vuelto a tener motivos para cantarle las cuarenta a Guirassy. El delantero salió demasiado despacio del campo cuando fue sustituido en el minuto 74, de modo que, de acuerdo con las nuevas reglas, el revulsivo Fabio Silva tuvo que esperar 60 segundos antes de poder entrar al terreno de juego. El BVB actuó en inferioridad numérica durante ese breve lapso, y el entrenador Niko Kovac reaccionó muy molesto ante la parsimonia de Guirassy.

Así, Anton pudo seguir concentrado en su labor principal. Ante su exclub, donde los aficionados le silban con vehemencia de forma tradicional en cada contacto con el balón por su repentino cambio a Dortmund hace dos años, el jugador de 30 años también tuvo bastante trabajo. Pero, una vez más, ni él ni su equipo pudieron ser superados.

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Waldemar Anton tiene una enorme parte de culpa en el resurgir del BVB

Desde que Kovac se hizo cargo del equipo, a los jugadores defensivos del Borussia no les falta trabajo atrás. Pero el técnico ha perfeccionado ya casi por completo esa virtud en su plantilla. Ya el año pasado, el BVB tuvo la mejor defensa de la liga con 34 goles encajados. También ahora, tras cuatro jornadas en las que los westfalianos dejaron su portería a cero en tres ocasiones, vuelven a estar arriba del todo junto al Bayern y con dos goles recibidos.

Sin duda, Anton tiene una enorme cuota de responsabilidad en esta evolución si se desglosa a partir de los rendimientos individuales. Tras una primera temporada bastante complicada, en la que se perdió por primera vez en su carrera durante un periodo prolongado debido a dos desgarros fibrilares sufridos prácticamente de manera consecutiva, Anton se ha convertido en una «constante total» en el BVB, como ya dijo Kovac sobre él hace meses.

El técnico no deja pasar ninguna oportunidad para hablar maravillas de su pupilo, a quien le incomodan etiquetas como la de «jefe de la defensa». Más recientemente, antes del estreno en la Champions League ante el Villarreal, Kovac dijo sobre Anton: «Es un líder. Uno que da un paso al frente. Piensa, come, duerme, bebe fútbol 24/7. Uno que apoya a sus compañeros, que nunca se rinde y que lo da todo por el equipo; un ejemplo».

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¿Cuántas veces fue Waldemar Anton titular con el BVB en 2025/26?

Ya el año pasado, Anton firmó una temporada excelente y se mostró más sólido en defensa que su compañero Nico Schlotterbeck, que también este año comenzó lesionado. El «Ironman» (Kovac sobre Anton) lo hizo con una fiabilidad y una constancia muy altas, algo que también se reflejó en los números puros: Anton no estuvo disponible en solo tres de los 47 partidos oficiales en 2025/26. En liga y copa disputó los 35 encuentros completos.

Debido a su participación en el Mundial con Alemania, Anton fue uno de los jugadores del Dortmund con menos tiempo de preparación antes del inicio de la nueva temporada. Sin embargo, el internacional en 15 ocasiones no perdió demasiado. Más bien, desde entonces ha seguido exactamente donde lo dejó: en un estado de forma absolutamente top.

Lo que hace tan valioso a Anton, además de su disponibilidad constante, es lo siguiente: lidera con valores como la disciplina, la mentalidad y la capacidad de sufrimiento. Anton juega sin florituras, defiende con firmeza, contundencia y robustez, y es un luchador de los pies a la cabeza. Su anticipación se ha convertido en una cualidad sobresaliente. Desde Mats Hummels, nadie defendía en el BVB con tanta inteligencia y tanto éxito hacia adelante como Anton.

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Waldemar Anton es actualmente el mejor central alemán

Eso también se refleja en las estadísticas: Anton figura entre los mejores jugadores de la liga en porcentaje de duelos ganados, duelos aéreos ganados, balones interceptados y despejados. Es indispensable para la estabilidad del Dortmund y, por ello, se ha convertido en una de las caras del resurgir bajo Kovac. Teniendo en cuenta su gran inicio de temporada y el estado de forma en el que se encuentra, en estos momentos no hay un central alemán mejor que Anton.

Por ello, resultaría desconcertante que no asumiera un papel decisivo en el reinicio de la selección nacional. Como predica Kovac, el seleccionador Jürgen Klopp apuesta por un fútbol que desarrolla sus fortalezas a partir de una defensa muy sólida. Anton tiene muchísima experiencia, está al máximo tanto física como mentalmente, es un fuerte director de la línea defensiva y un apoyo importante para los jugadores jóvenes; en el fondo, todas ellas son cualidades esenciales para la visión de Klopp del futuro equipo de la DFB.

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¿Qué papel desempeñará Waldemar Anton en la DFB con Jürgen Klopp?

Es posible que, a largo plazo, la desventaja deportiva de Anton en la selección nacional sea el potente pie izquierdo y los grandes balones diagonales en la salida de juego, que hacen que Schlotterbeck esté un punto más predestinado. Pero ¿es realmente necesario decir que Jonathan Tah, del Bayern, sigue siendo el central número uno indiscutible?

Lo que es seguro es que del propio Anton cabe esperar poca autopromoción. Anton es «muy tranquilo, muy modesto, muy humilde», había dicho en su día Kovac: «Deja su propio ego en segundo plano y pone al equipo en primer lugar; sencillamente, fantástico». El tiempo dirá cómo evoluciona la situación competitiva de Anton en la selección alemana. En el BVB, actual líder de la liga, en cualquier caso ya no tiene que enfrentarse a ninguna.

Waldemar Anton: sus datos de rendimiento en el BVB