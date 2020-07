Indignación entre los aficionados del Liverpool por las nuevas camisetas

El sigue siendo tendencia, a pesar de haber terminado la 2019/20, con la conquista de la Premier. El cuadro de Klopp ha generado una profunda indignación entre sus aficionados por las camisetas de la próxima temporada.

'FootyHeadlines', la página especializada en desvelar las camisetas de los equipos para la próxima temporada, ha desvelado, las tres equipaciones del cuadro 'red'. Su primera equipación, se caracteriza por el rojo, con detalles en azul y blanco, marcando un cambio con las anteriores equipaciones.

Mientras, una de las grandes polémicas se ha generado con la segunda camiseta. Enteramente azul, la elástica del Liverpool ha recordado a la primera del , su gran rival en el torneo de la regularidad británico.

Sin embargo, la indignación de los aficionados no se ha centrado solamente en dicha camiseta, sino que también en la tercera. Negra, con cuadros, y con detalles en rosa, la tercera equipación ha causado un gran enfado.

