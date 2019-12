Indignación en Barcelona por la acción de Llorente a Piqué

Jugadores, técnicos, periodistas y cabeceras catalanas coinciden de forma casi unánime: Alberola Rojas debió pitar penalti sobre el central azulgrana.

Sergio Busquets. "La de Gerard fue más clara que la mía. La tendría que haber visto el árbitro, o el VAR. Pero poco se puede saber por qué ha sido así. Está claro que tendría que haber actuado el VAR, pero no sé lo que se les pasó por la cabeza, tanto al árbitro como al del VAR. En jugadas así, está claro que tiene que entrar".

Frenkie De Jong. "Si pitas el de la primera parte, tienes que pitar el de la segunda".

Ernesto Valverde. "Para mí no es penal de Busquets y sí de Piqué pero el entrenador rival quizá lo piense de otro modo, si hubo agarrón de Busquets en el primer penal, intuimos que también pudo haberlo a Piqué pero tengo que volver a verlo".

Guillermo Amor. "Es penalti, ¿no os lo ha parecido a todos? No sé si el VAR y el árbitro lo han visto pero me ha parecido claro".

Mundo Deportivo. "Polémica por un posible penalti a Piqué en el último minuto: Llorente agarró de la camiseta al central del Barça cuando se disponía a rematar de cabeza, pero el colegiado Alberola Rojas y el VAR no señalaron la infracción".

Sport. "¡Escándalo! El árbitro no pitó un penalti a Piqué por agarrón: En el último minuto, Llorente agarró a Piqué en el momento del remate mientras que, en la primera parte, Arbeloa Rojas sí vio la sujeción de Busquets y señaló los once metros".

El artículo sigue a continuación

🚨CARTA DE BARTOMEU POR EL VAR | Informa @SiqueRodriguez



➡️El Presidente del ha enviado una carta a Rubiales para quejarse del VAR

➡️No entiende la aplicación del VAR, no entiende que no haya entrado en la acción de Piqué

➡️Iniciativa personal del propio Bartomeu pic.twitter.com/CE49xtc9sn — Carrusel Deportivo (@carrusel) 14 de desembre de 2019

Iturralde González en Cadena SER. "El árbitro no ve el agarrón porque el cuerpo de los jugadores le tapa, el VAR una vez que has pitado el primer penalty por agarrón, le tienes que avisar de que no lo ha visto".

Andújar Oliver en Radio Marca. "La imagen nos ofrece un agarrón de Llorente a Piqué. La jugada debió ser sancionada con la pena máxima. Si señaló el penalti a favor de la Real en la primera parte de igual manera tenía que haber señalado éste a favor del Barcelona".

Ricard Torquemada, Catalunya Ràdio. "Me pareció penal porque si ponías ese listón tenías que respetarlo y el árbitro no fue justo, si el primero lo es, el de Piqué también a pesar de que cada árbitro pueda tener su criterio, pero tiene que mantenerlo durante todo el partido".