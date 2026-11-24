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Empieza a vislumbrarse un desacuerdo táctico en el Real Madrid, después de que el deseo de Arda Güler de fijar su posición en el campo chocara con la visión de José Mourinho, que busca aprovechar las cualidades del joven futbolista turco en distintas funciones, aunque eso suponga alejarlo de la zona por la que prefiere moverse. Una situación que abre interrogantes sobre el futuro de su papel en los planes del técnico portugués.

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Según el portal Foot MercatoFoot Mercato, Güler le trasladó directamente a Mourinho su incomodidad por jugar en una posición retrasada en el centro del campo, después de que el técnico recurriera en ocasiones a utilizarlo en un rol que le otorga mayores responsabilidades en la construcción del juego y en las ayudas defensivas, similar al que desempeñan Bernardo Silva o Eduardo Camavinga, pese a que el jugador prefiere moverse en zonas más adelantadas.

Esta discrepancia llega en un momento en el que Güler vive una etapa destacada en el conjunto blanco, tras haber logrado en las últimas semanas reforzar su peso en el once y situarse por delante de Brahim Díaz y Endrick en el orden de opciones disponibles, aunque sigue por detrás de nombres fijos e indiscutibles como Kylian Mbappé y Jude Bellingham. Esta evolución refleja la confianza de Mourinho en el potencial del jugador, pero también lo coloca ante el reto de adaptarse a las exigencias del entrenador.

El internacional turco prefiere jugar en la banda derecha, desde donde puede aprovechar su pierna izquierda para meterse hacia el centro, controlar el ritmo de los ataques y generar ocasiones, en lugar de alejarse de las zonas ofensivas y ocuparse de tareas defensivas que le exigen presionar y recuperar el balón.

Ese rol le concede a Güler más espacio para mostrar su calidad técnica y moverse entre líneas, en consonancia con sus cualidades para la creación de juego y para amenazar directamente la portería rival.

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Sin embargo, Mourinho no parece dispuesto a encasillar al jugador en una sola posición, ya que considera su polivalencia una virtud que puede aprovechar para dar equilibrio al equipo, sobre todo ante la necesidad de repartir funciones entre los elementos ofensivos y los centrocampistas.

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El técnico portugués cree que la capacidad de Güler para cumplir distintas tareas le brinda opciones adicionales en su once y le ayuda a responder a las diferentes exigencias de cada partido.

Así quedó patente en los últimos minutos del encuentro ante el Celta de Vigo, cuando Güler jugó en una posición retrasada en la medular junto a Bellingham, dentro de una alineación de marcado carácter ofensivo.

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Aunque ese rol difiere de la posición que prefiere el jugador, la elección demostró su eficacia sobre el terreno de juego y le ofreció a Mourinho una muestra práctica de que es posible sacar partido del futbolista turco lejos de la banda derecha.