Indecisión en Madrid... Arbeloa aún no revela su decisión antes del partido en Múnich

El Real Madrid viaja a Múnich para la vuelta de cuartos de la Liga de Campeones contra el Bayern, un partido que considera una final anticipada. Los blancos buscan darle la vuelta al 1-2 de la ida y alcanzar las semifinales, un paso más hacia su decimosexto título.

Pese a la importancia del duelo, Álvaro Arbeloa advirtió de que la clasificación no será fácil y, tras el empate ante el Girona en el Bernabéu, subrayó la necesidad de analizar lo ocurrido en la ida y corregir errores antes del choque en el Allianz Arena.

Arbeloa declaró: «Debemos analizar lo ocurrido el martes y corregir nuestros errores, además de mejorar lo que funcionó para hacerles daño».

Y añadió: «Debemos poner toda nuestra energía en ese partido. Vamos a Alemania a ganar y lucharemos hasta el final».

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El técnico madridista mostró gran confianza en su plantilla y subrayó la importancia del factor mental: «Solo quiero que los jugadores crean en sí mismos. Estoy convencido de que los 25 que viajen estarán convencidos de que podemos ganar y ofrecer un gran nivel. Se encontrarán ante camisetas blancas y un escudo circular, y estoy seguro de que daremos una gran batalla».

En cuanto a la convocatoria, las noticias del Real Madrid son relativamente positivas: la plantilla está casi al completo, aunque Arbeloa aún tiene dudas en la zaga antes del viaje a Alemania.

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Por ahora, Antonio Rüdiger y Trent Alexander-Arnold tienen más opciones de ser titulares. El segundo central saldrá de Éder Militão o Dean Hoesen, y el lateral izquierdo de Álvaro Carreras o Ferland Mendy.

Las previsiones apuntan a que Arbeloa podría inclinarse por Militão Mendy también entraría en sus planes, pues el duelo en Múnich se prevé intenso, con duelos físicos y espacios, terreno favorable para defensas fuertes en lo individual. Otras opciones aportarían mejor salida de balón.

La decisión final se tomará horas antes del partido para elegir la mejor combinación contra la presión del Bayern en su campo.