El Real Madrid presentó al portugués José Mourinho como nuevo entrenador del equipo este martes en un acto inusual celebrado a puerta cerrada, que solo pudo verse a través de unas pocas imágenes difundidas por el canal oficial del Real Madrid.

El entrenador del Real Madrid comentó: "Vuelvo a casa", durante su aparición junto al presidente del club, Florentino Pérez, mientras firmaba su contrato hasta junio de 2029.

La presentación de Mourinho es la primera del Real Madrid este verano, un periodo en el que se incorporaron al club seis jugadores, además del entrenador.

Todos ellos seguirán el mismo estilo en su presentación oficial: a puerta cerrada, sin presencia de aficionados ni de medios, en actos cuya asistencia se limita a los directivos del club y al círculo cercano de los jugadores.

Tras el acto de presentación, Mourinho habló brevemente a los medios oficiales del club: "Cuando llegué al Real Madrid por primera vez, fue como la cima del éxito profesional, y además, el lado emocional y personal, así que creo que esta etapa es más especial que la primera".

Y añadió, según recogió el diario español "Marca": "Siento que esto es una misión, y va más allá de las palabras. Estoy aquí para ayudar a todos a mejorar y para crear una cultura de trabajo, responsabilidad y ambición".

Y continuó: "También tengo el deseo de inculcar el espíritu de responsabilidad y honor en el trabajo con el Real Madrid".

Y concluyó sus declaraciones: "Lo más importante es trabajar por el Real Madrid, y quiero que así sea para todos en Valdebebas. Lo que puedo decirles a los aficionados es que soy uno de vosotros, siempre lo he sido desde mi marcha".