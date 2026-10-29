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La leyenda del Real Madrid Toni Kroos ha elogiado a Jose Mourinho tras su decisiva victoria por 2-1 ante el Barcelona en el Clásico disputado en el Camp Nou. El excentrocampista alabó la lección táctica del técnico portugués y destacó cómo su valiente planteamiento logró desarmar al equipo de Hansi Flick, que hasta entonces había sido dominante.

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Kroos aplaude a Mourinho tras una victoria crucial

Kroos ha elogiado al entrenador Mourinho tras una decisiva victoria por 2-1 ante el Barcelona en el Clásico. Un doblete de Kylian Mbappe dio los tres puntos a los visitantes el domingo en el Camp Nou. El triunfo a domicilio redujo a solo tres puntos la ventaja del Barça al frente de la Liga. También puso fin al inicio invicto de Flick en la competición doméstica.

Mourinho había recibido críticas al comienzo de la temporada, pero esta victoria ha cambiado la percepción sobre su trabajo. Afrontó un partido de máxima exigencia sin Vinicius Junior, sancionado, ni el portero Thibaut Courtois, lesionado, y confió en que Andriy Lunin respondiera bajo palos.

Un plan táctico valiente desarmó al Barcelona

En declaraciones a AS, Kroos señaló a Mourinho como el artífice del triunfo. Al exinternacional alemán le impresionó especialmente la valentía táctica mostrada ante un Barcelona que apuesta por dominar la posesión.

«En los últimos dos años, los Clásicos habían caído del lado del Barça», explicó Kroos. «Pero las cosas han cambiado y tengo que elogiar el trabajo de Mourinho. Jugaron excepcionalmente bien y él los planteó de forma brillante. Salir jugando desde atrás ante este Barça tiene mucho mérito, porque sufren cuando no tienen la posesión.

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«El Real Madrid y Mourinho fueron increíblemente valientes en el Camp Nou, y esa fue una gran diferencia respecto a los últimos Clásicos. Los delanteros dieron un paso al frente. También hubo fases en las que defendieron bien, como cuando empató el Barça. En ese momento, cualquiera de nosotros habría dado por bueno el empate. Jugaron muy bien durante 65 minutos».

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El final de una dolorosa racha de derrotas en el Clásico

El resultado supone un importante punto de inflexión en la historia reciente del Clásico. Antes del domingo, el Barcelona había ganado seis de los últimos siete enfrentamientos y marcado 22 goles, mientras imponía su dominio en el fútbol nacional durante los dos últimos años.

El Real Madrid resistió con poca posesión: tuvo solo el 41 % en la primera parte y el 34 % en la segunda. Sin embargo, Kroos destacó que ajustes tácticos concretos, como el marcaje estrecho de Dean Huijsen a Fermin Lopez, forzaron errores decisivos de jugadores importantes del Barcelona como Pedri y Raphinha.

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«Los jugadores del Real Madrid estaban bien colocados», señaló Kroos. «Me sorprendió el marcaje de Huijsen a Fermín. Jugadores del Barça como Pedri y Raphinha parecían incómodos y cometieron errores que no suelen cometer. El Madrid ganó casi todos los duelos porque jugó con más intensidad. Defendió como un bloque y ofreció una actuación excelente, tanto en defensa como con el balón.

«El Barcelona es mejor equipo futbolísticamente porque domina los partidos más que el Madrid, pero sufre cuando su presión no funciona y tiene que defender. El Madrid encontró las soluciones para ganarle. El Barça se enfrentó a un nivel de presión que no suele encontrar ante otros equipos».

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El Madrid gana impulso en la lucha por el título

Esta victoria supone una enorme inyección de confianza para Mourinho y su plantilla. El Real Madrid intentará aprovechar el impulso para recortar los tres puntos que le separan del liderato. El equipo de Mourinho se enfrentará el próximo domingo al Racing Santander en un partido de Liga.