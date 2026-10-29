Tras una temporada espectacular, Vitinha, estrella del Paris Saint-Germain, se hizo con el tercer puesto en el Balón de Oro de 2025, pero este año ha retrocedido notablemente, ya que el jugador portugués terminó la temporada en el decimocuarto lugar de la clasificación final.

Vitinha quedó por detrás de Rodri (cuarto), Fabián Ruiz (décimo), Jude Bellingham (undécimo), Pau Cubarsí (duodécimo) y su compañero Achraf Hakimi (decimotercero).

Luis Enrique, entrenador del Paris Saint-Germain, considera que el internacional portugués Vitinha merecía una mejor posición, según informó la cadena francesa "Foot Mercato".

Enrique declaró: "No, no me sorprende porque lo conozco bien. Lo que aporta al equipo es completamente diferente. Siempre es un placer para mí contar con un jugador con estas cualidades técnicas y físicas".

Y añadió: "Es increíblemente talentoso. Estoy muy contento de tener a un jugador de este nivel, y merece una mejor clasificación en el Balón de Oro".

Cabe señalar que Harry Kane, delantero del Bayern de Múnich, se llevó el Balón de Oro 2026 por primera vez en su carrera, superando a Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid (segundo), y a Lamine Yamal, extremo del Barcelona (tercero).