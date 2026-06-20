«Increíble»... Sudáfrica protagoniza una de las historias más extrañas sobre bonificaciones en la historia del Mundial

Tras empatar 1-1 con la República Checa en la segunda jornada del Grupo 1 del Mundial 2026, cada uno de los 26 jugadores y el cuerpo técnico de Sudáfrica recibieron joyas valoradas en más de 50 000 dólares.

Una joyería de Atlanta anunció en redes que, tras un acuerdo con la Federación Sudafricana, obsequiaría a toda la delegación por su actuación clave en el torneo.

Un vídeo difundido por el canal argentino «TYC» muestra a varios jugadores de los «Bafana Bafana» recorriendo la tienda, probándose relojes, anillos, pulseras y collares antes de elegir sus premios, en una escena festiva que reflejaba la alegría del equipo por ese valioso punto.

El premio llegó tras un encuentro que se les escapaba: perdían hasta el minuto 83, cuando Tebohu Mokwena transformó un penalti y les dio el primer punto del torneo, después de caer ante México en el debut.

El valioso empate mantiene vivas las esperanzas de Sudáfrica, que sellará su destino ante Corea del Sur en un partido decisivo.

Se trata de uno de los incentivos no tradicionales más llamativos que recibe una selección en un Mundial, pues supera los premios económicos al ofrecer lujosos obsequios que reflejan la magnitud de los patrocinios.