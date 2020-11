Increíble, pero cierto: Hasta Thibaut Courtois intervino más que Eden Hazard en Villarreal

El portero dio los mismos pases que Hazard y, a diferencia del centrocampista, sus intervenciones sí resultaron decisivas.

Eden Hazard no encuentra su sitio en un en el que ni marca la diferencia ni aporta nada. El cuadro blanco lleva un año y medio requiriendo la autoridad y el liderazgo que había demostrado mientras fue jugador del pero en cada partido que pasa su influencia en el juego y los resultados del equipo disminuye. Desde que fichó por el Real Madrid apenas ha jugado 26 partidos y sólo en 5 ha aguantado los noventa minutos. Ante el volvió a ser sustituido tras un nuevo partido gris tirando a negro del belga.

Pasó desapercibido en el Estadio de la Cerámica. En ataque ni siquiera probó un solo remate y fue uno de los dos titulares que menos entraron en juego frente al Villarreal. Hasta Thibaut Courtois realizó los mismos pases que Hazard, el segundo de los que salió de inicio que menos intervino junto a Raphael Varane. El francés, además, fue el único que dio menos pases que el belga y aunque esa sea otra historia, da una buena medida de lo fuera de sitio que Hazard se encuentra en los esquemas de Zinedine Zidane.

Inoperante en ataque e insustancial en el juego

No hizo falta demasiado para atarle en corto. Fue el jugador más castigado por las faltas del Real Madrid y a partir de ahí no fue necesario mucho más para evitar que pudiera liarla. Apenas ha marcado 2 goles desde que ingresó en el club blanco, uno el año pasado al y el otro hace un mes al en dos partidos que el Real Madrid goleó. Es decir, aparece cuando no es necesario.

Cuando se le espera, como en Villarreal, el belga no da la talla. En esta ocasión tenía una oportunidad para demostrar que sus lesiones son historia y brillar ante un equipo que se caracteriza por dejar jugar a los rivales y volvió a dejarla pasar. A poco que alguien le apriete no debería tardar en convertirse en carne de banquillo, aunque ello pueda sonrojar a más de uno en la casa blanca.