Incomprensión hacia la KNVB: «Es sorprendente que no se le haya mencionado en absoluto como seleccionador»

El domingo por la noche, el diario «De Telegraaf» informó que Mark van Bommel es el principal candidato para sustituir a Rudi García como seleccionador de Bélgica. En el programa «De Oranjezomer», Robert Maaskant se mostró sorprendido porque en Países Bajos no se menciona al exinternacional como posible sucesor de Ronald Koeman.

Hélène Hendriks va al grano: «¿Debería Van Bommel ser seleccionador de los Países Bajos?». Maaskant responde que le parece bien que el exfutbolista ocupe ese puesto.

En la mesa sorprende el interés belga por el limburgués. «Es un nombre que surge de la nada», admite Maaskant, aunque ve la elección lógica: «Jugó en el Royal Antwerp y fue campeón; en Bélgica se hizo un nombre y en el PSV también lo hizo bien».

«El candidato ideal, Vincent Kompany, tiene un club muy grande (el Bayern de Múnich) y seguro que no aceptará. Ahí es donde entra Van Bommel», afirma el técnico de Schiedam.

Maaskant añade que la garra argentina se ve en su estilo de juego, por lo que comprende el interés belga. Eso sí, critica que la KNVB no lo haya valorado: «Lo que más me llama la atención es que en los Países Bajos no se le haya mencionado en absoluto».

Hendriks admite que tampoco pensó en él como sucesor de Koeman, mientras que en la mesa dan por hecho que Arne Slot, por su experiencia y logros, es el candidato favorito de la federación.

Van Bommel goza de una excelente reputación en Bélgica gracias a su exitosa etapa en el Royal Antwerp, donde en 2023 logró el primer título liguero desde 1957 y la Copa, completando el doblete. Un año más tarde añadió la Supercopa.