Incluye a cuatro jugadores... Un intercambio histórico entre Al-Nasr y Al-Ittihad

Varios medios han revelado un posible intercambio histórico en la Liga Saudí que uniría a Al-Nassr y Al-Ittihad en el próximo mercado de verano.

El periodista saudí Khalid Al-Rashid informó en su cuenta de «X» que ambos clubes negocian el intercambio de varios jugadores locales y que el acuerdo podría cerrarse en los próximos días.

El periodista Saad Al-Subaie confirmó la información y añadió que Al-Nassr recibirá también una compensación económica.

El portero Nawaf Al-Aqidi y el lateral izquierdo Salem Al-Najdi pasarían del Al-Nassr al Al-Ittihad, a cambio del lateral derecho Muhannad Al-Shanqiti y el centrocampista Hamed Al-Ghamdi.

Este tipo de intercambio resulta clave para el Al-Nassr debido a sus problemas económicos.

El Al-Nasr busca reforzar el centro del campo tras la marcha del croata Marcelo Brozović, fichado del Inter en 2023.

El Al-Ittihad, por su parte, busca un portero tras los errores de Predrag Rajković la temporada pasada.

El Al-Nassr cerró la pasada temporada conquistando la Liga Roshen tras siete años de sequía, mientras que el Al-Ittihad terminó quinto.