Según informaciones de Sport1 las actuaciones del colombiano en este arranque de temporada estarían causando "sorpresa". Y es que Díaz ha destacado, sobre todo, por las grandes ocasiones falladas.

Ya el 0-0 contra el FC Schalke 04 habría generado malestar en la cúpula del Bayern, aunque no solo a Díaz le faltó sangre fría de cara a portería para superar al guardameta del S04, Loris Karius. En la ajustada victoria por 2-1 sobre el SV Elversberg el pasado domingo, el extremo izquierdo falló otra ocasión clarísima, lo que también sacó de quicio a su compañero Josip Stanisic.

Con 1-1 en el marcador, Díaz había sido habilitado de maravilla por Michael Olise dentro del área rival en el minuto 67, antes de que primero se le escapara ligeramente el balón y luego intentara empujarlo a la red con el tacón. El remate directo habría sido probablemente la mejor opción. Eso también debió de esperar Stanisic, que, como captaron las cámaras de televisión, ya había levantado los brazos para celebrar antes del fallido alarde técnico de Díaz. Tras la ocasión desperdiciada para volver a ponerse por delante, la rabia se le reflejaba en el rostro, antes de que el internacional croata gesticulara con furia.

Tampoco Harry Kane, que estaba a la derecha de Díaz y que con un pase antes del taconazo probablemente solo habría tenido que empujarla a puerta vacía, quedó especialmente contento con la jugada. El inglés también se lo hizo saber claramente después a su compañero de ataque, antes de marcar él mismo el 2-1 cinco minutos más tarde con un disparo en media vuelta.

FC Bayern: ¿Cuántas grandes ocasiones ha fallado ya Luis Díaz?

Para Díaz fue, si hacemos caso al portal de estadísticas FotMob, la sexta gran ocasión fallada en tres partidos de Bundesliga. También en la Champions League (Bödo/Glimt) y en la Copa de Alemania (VfL Osnabrück) su nombre podría, o incluso debería, haber aparecido en el marcador. Hasta ahora, su único gol de la temporada lo marcó en el partido inaugural contra el VfB Stuttgart para establecer el 5-1 definitivo, después de haber dejado escapar ya dos ocasiones clarísimas.

Ya en su primera temporada tras su llegada procedente del FC Liverpool llegó a tener por momentos fama de negado de cara al gol, antes de que Díaz cambiara el chip y se convirtiera en uno de los atacantes más peligrosos de Europa con 26 goles y 23 asistencias. Por su sobresaliente producción durante casi toda la temporada, el director deportivo Max Eberl se mostró optimista tras el partido contra el Elversberg respecto a que Díaz pueda volver a cambiar el chip muy pronto.

"¿Voy a decirle yo, como exdefensa que nunca marcó un gol (ningún tanto en 104 partidos de Primera y 111 de Segunda con Bochum, Fürth y Gladbach; nota de la redacción), a Lucho Díaz cómo debe marcar mejor? Lucho no tiene ahora mismo esa dinámica", dijo Eberl, antes de subrayar: "Hoy hemos desaprovechado varias ocasiones. En algún momento también se le volverá a abrir la lata".