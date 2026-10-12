«Incluso más fuerte que Ter Stegen»: Lothar Matthäus se deshace en elogios hacia Jonas Urbig, del Bayern de Múnich

El jugador de 23 años «lo está haciendo muy bien hasta ahora, tanto dentro como fuera del campo, en el Bayern de Múnich y en la selección nacional. Su manera de jugar al fútbol: intercepta los balones con facilidad. Todo eso recuerda un poco a Manuel Neuer», dijo Matthäus en Sky90.

«Por la calma con la que juega el balón y lo pone en juego, es incluso mejor que Ter Stegen. Con el balón, Urbig es mucho más preciso, mucho más claro y también está más relajado en sus acciones. Y eso a una edad tan temprana. Por eso dije que me recuerda al joven Manuel Neuer», añadió Matthäus (65).

Urbig es (todavía) el segundo portero del Bayern, por detrás de Neuer, que cometió un error garrafal el sábado en Augsburgo (2-2). En el partido de Champions League que los muniqueses disputarán el martes (21:00 horas/Prime Video) ante el Viking Stavanger, está previsto que el exjugador del Colonia ocupe la portería para dosificar esfuerzos. Sería su tercer partido esta temporada.

«Ahora sigue aprendiendo de Manuel Neuer y en algún momento lo sustituirá, ya sea durante esta temporada o, como muy tarde, después de ella», opinó Matthäus. Cree, además, «que Urbig todavía tendrá muchos minutos esta temporada. De cara al torneo de 2028, Urbig reúne todas las condiciones para convertirse en el número uno de ambos equipos».