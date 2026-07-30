El descenso de la Bundesliga debía suponer en realidad un profundo golpe para el VfL Wolfsburg. Menos ingresos, un presupuesto sensiblemente menor, un nuevo comienzo deportivo. Pero en el mercado de fichajes, por ahora, se está dibujando otra imagen: mientras la mayoría de los equipos de Segunda deben mirar dos veces cada euro, el VfL está armando una plantilla en una dimensión con la que incluso otros gigantes caídos recientemente, como el HSV, el Schalke 04 o el 1. FC Köln, solo podían soñar.

Los de Baja Sajonia ya han invertido este verano 22,7 millones de euros en nuevos jugadores. Lo llamativo es que, según las cifras de traspaso públicamente conocidas, los otros 17 competidores apenas suman juntos algo menos de 19 millones de euros.

Así, un solo club de Segunda está gastando ahora mismo más en nuevos jugadores que todo el resto de la liga. La actuación de los dirigentes del VfL plantea la pregunta: ¿sigue siendo esto competencia normal o ya es distorsión de la competencia? ¿Está Wolfsburgo alterando demasiado el equilibrio de fuerzas de la 2. Bundesliga con su capacidad financiera?

¿Qué significa el fichaje de Fabian Reese por el Wolfsburgo?

Pocos traspasos ilustran mejor la situación especial que el de Fabian Reese. Wolfsburgo pagó ocho millones de euros al Hertha BSC por el hasta ahora capitán y la gran referencia del club.

Reese ha sido en los últimos años uno de los jugadores más destacados de la 2. Bundesliga. Con el Hertha disputó 91 partidos oficiales, marcó 35 goles y dio otros 31. El director deportivo del Wolfsburgo, Pirmin Schwegler, lo definió en su presentación, en consecuencia, como "uno de los jugadores más fuertes de la 2. Bundesliga".

Para el propio Reese, la decisión no fue en absoluto fácil. "La decisión de cambiar de club, como seguramente se puede entender, no me resultó necesariamente fácil", explicó tras firmar. La manera en que el VfL se esforzó por ficharle, las condiciones profesionales, así como "los valores del club, de Volkswagen y de la gente de alrededor", desempeñaron un papel decisivo en su decisión.

En los últimos años, Reese se había convertido en una figura de identificación en la capital, en un rostro del nuevo Berlín, que tras años de caos quería volver a acercarse a su afición y a su ciudad. Lo estrecha que supuestamente se había vuelto esa relación no se vio hasta el año pasado. En noviembre de 2025, Reese amplió prematuramente su contrato hasta 2030. El Hertha escenificó la firma con una acción extraordinaria: "No era ningún secreto que queríamos vincular a Fabi al club a largo plazo de manera obligatoria. Además, Fabi se identifica al cien por cien con el Hertha BSC", declaró entonces el director deportivo Benjamin Wieber.

El mensaje apenas podía malinterpretarse: este jugador no debía ser simplemente un empleado. Reese debía seguir siendo la cara del club y de su ciudad. Sus propias palabras también dejaban entonces pocas dudas sobre esa conexión especial. Reese vivía el Hertha como el club de su corazón y decía que todavía tenía mucho por hacer en Berlín. La ampliación a largo plazo hasta 2030 parecía una declaración que iba mucho más allá del negocio habitual del fútbol.

Ni siquiera un año después, esa historia ha terminado. Y precisamente la cierra un rival directo de la 2. Bundesliga. Wolfsburgo pone ocho millones de euros sobre la mesa y se lleva a un jugador al que el Hertha había convertido públicamente pocos meses antes en el símbolo de su futuro.

Precisamente por eso, el traspaso probablemente provocará en muchos aficionados del Hertha bastante más que la pérdida habitual de un jugador clave. Reese, con su vínculo emocional con Berlín, su forma de ser y, finalmente, la renovación de contrato, se había convertido él mismo en una figura especial. Y ahora, de repente, jugará para un club que en muchísimos aspectos representa prácticamente lo contrario de lo que al Hertha le gustaría ser.

Así, el Hertha, que además todavía no ha fichado ni a un solo jugador, pierde a uno de sus mejores futbolistas. En lo emocional, el club pierde una figura de identificación. Y Wolfsburgo gana ambas cosas. Que un descendido de la Bundesliga pueda pagar ocho millones de euros a otro gran club de Segunda por un jugador de la 2. Bundesliga muestra, ante todo, lo diferentes que son las condiciones financieras dentro de la liga.





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¿Qué otros profesionales ha fichado el VfL Wolfsburg?

Reese no es ni mucho menos el único caso. Fraser Hornby llegó procedente del SV Darmstadt 98 por cuatro millones de euros. También aquí un rival directo de la liga perdió a un jugador importante a manos de los Lobos. A eso se sumó Muhammed Damar (22), procedente del TSG Hoffenheim. Del descendido de la Bundesliga también llegó Hauke Wahl al VfL por 1,8 millones de euros.

Robert Glatzel costó apenas alrededor de 1,7 millones de euros de traspaso. Pero también en el caso del exdelantero del Hamburger SV quedó en evidencia otra ventaja del Wolfsburgo: el VfL no solo puede pagar cifras de traspaso que para muchos equipos de Segunda serían difícilmente asumibles, sino también salarios para profesionales consolidados con los que la competencia solo puede soñar. Al fin y al cabo, Glatzel aporta la experiencia de más de 180 partidos en la 2. Bundesliga y ha demostrado durante años que puede alcanzar cifras de dos dígitos con regularidad en esta liga. Wolfsburgo continúa así exactamente donde lo dejó en la Bundesliga. Aunque el principal financiador, VW, atraviesa una crisis casi existencial y hasta 100.000 personas podrían perder su trabajo, el VfL Wolfsburg puede seguir gastando dinero por ahora.

Por el delantero centro suizo Alessio Besio fueron a parar 700.000 euros al SC Friburgo, aunque el jugador de 22 años no ha disputado ni un solo partido profesional con el club de Brisgovia en tres años y la temporada pasada estuvo cedido en el Verl, de Tercera. A eso se suman Timon Wellenreuther, fichado del Feyenoord por alrededor de un millón de euros y que ahora estará varias semanas de baja por una lesión de rodilla, así como Elvis Rexhbecaj, que llegó libre desde el FC Augsburg. También este fichaje habría supuesto para numerosos equipos de Segunda una dimensión económica completamente diferente pese a no haber traspaso. Rexhbecaj aporta la experiencia de más de 150 partidos en la Bundesliga.

Así, Wolfsburgo no está reuniendo cualquier tipo de jugadores de futuro. El campeón alemán de 2009 está fichando de forma específica a profesionales, varios de los cuales ya han demostrado desde hace tiempo su calidad en la Bundesliga o en la parte alta de la 2. Bundesliga.

Lo excepcional que realmente es la gira de compras del Wolfsburgo solo se aprecia al mirar los últimos años. El FC Schalke 04, por ejemplo, ingresó alrededor de 8,75 millones de euros por ventas de jugadores en la pasada temporada 2025/26 de Segunda y solo invirtió 3,4 millones de euros. El balance final fue un superávit de traspasos de 5,35 millones de euros. El fichaje más caro fue el delantero centro Christian Gomis por apenas 1,5 millones de euros.

Solo Fabian Reese le costó al Wolfsburgo más del doble que todo aquel verano de fichajes del Schalke.

También el Hamburger SV se movió antes de su ascenso en 2024/25, pese a sus objetivos ambiciosos, en una escala completamente distinta. El HSV gastó en total unos nueve millones de euros en nuevos jugadores, con ingresos de alrededor de tres millones de euros. El fichaje más caro, Alexander Rossing-Lelesiit, costó unos 2,8 millones de euros.

Igualmente claro es el contraste con el Hannover 96. El club de Baja Sajonia registró en 2025/26 unos ingresos por traspasos de once millones de euros y apenas 4,33 millones de euros en gastos, con lo que generó un superávit de alrededor de 6,68 millones de euros.

¿Cuánto ha ingresado el VfL Wolfsburg en el mercado de fichajes?

Pero: Wolfsburgo no está simplemente quemando dinero. La historia no es tan sencilla. Porque la imagen de un club que tras el descenso simplemente abre el grifo del dinero y vacía a la competencia se queda corta. El campeón de Copa de 2015 está ingresando al mismo tiempo cantidades considerables por ventas de jugadores.

Patrick Wimmer se marchó al TSG Hoffenheim por unos diez millones de euros. Jakub Kamiński dejó otros 5,5 millones de euros con su traspaso al 1. FC Köln. Lovro Majer se fue al AEK Atenas por unos seis millones de euros, según lo publicado. En total, ahora mismo figuran ingresos de alrededor de 24 millones de euros. Así, los Lobos incluso obtuvieron un pequeño superávit pese a la espectacular gira de compras. Y el techo todavía parece estar muy lejos. Konstantinos Koulierakis dejará a los Lobos rumbo a la AS Roma por 15 millones de euros. También el guardameta Kamil Grabara podría salir todavía por una alta suma de millones; el último club interesado era el Atalanta Bérgamo.

Ese es un matiz importante. Wolfsburgo financia sus incorporaciones prácticamente por completo mediante sus propias ventas. Por eso, su auténtica posición financiera especial se refleja menos en el balance actual de traspasos que en la capacidad de reinvertir inmediatamente los millones ingresados en un equipo orientado al ascenso directo.

Además, la situación del Wolfsburgo no carece por completo de comparación histórica. Cuando el VfB Stuttgart buscó el ascenso directo tras su descenso de la Bundesliga en 2019/20, los suabos también invirtieron masivamente. Entonces se destinaron alrededor de 25,4 millones de euros a nuevos jugadores. Solo Silas costó ocho millones de euros en su llegada desde el Paris FC, mientras que Sasa Kalajdzic llegó procedente del Admira Wacker por unos seis millones de euros.

Así, el Stuttgart se movió entonces incluso en una dimensión de gasto aún mayor que la del Wolfsburgo actual. Sin embargo, hay una diferencia decisiva: el VfB había vendido al mismo tiempo jugadores por un total de alrededor de 79,5 millones de euros. Por eso, la ventana de fichajes terminó, pese a las altas inversiones, con un enorme superávit de más de 54 millones de euros.





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Gastar mucho dinero no es nada nuevo para el Wolfsburgo

Y hay otra cosa que forma parte de la verdad: que el VfL mueve grandes sumas en el mercado de fichajes no es en absoluto algo que ocurra solo desde este verano. Ya la temporada pasada, Wolfsburgo ingresó alrededor de 37 millones de euros por ventas, pero al mismo tiempo invirtió unos 68 millones de euros en nuevos jugadores. El balance final fue, por tanto, un déficit de traspasos de casi 31 millones de euros.

Solo Vinicius Souza costó alrededor de 15 millones de euros en su llegada desde el Sheffield United. Por Mohamed Amoura, que fue fichado en propiedad desde Union Saint-Gilloise tras su cesión previa, hubo que pagar unos 14,75 millones de euros.

Los traspasos millonarios no son ninguna novedad en Wolfsburgo. Lo nuevo es sobre todo el contexto en el que se producen. En la Bundesliga, Wolfsburgo competía financieramente con el Bayern, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, RB Leipzig y numerosos clubes más que pueden invertir regularmente cifras de dos dígitos de millones en un solo jugador. En la 2. Bundesliga, este modelo de negocio del Wolfsburgo se encuentra de repente con clubes cuyo presupuesto total de traspasos es en parte inferior a la cantidad que el VfL ha pagado solo por Fabian Reese. Precisamente por eso, las mismas cifras parecen completamente distintas tras el descenso.





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¿Qué tan grande es la diferencia entre Wolfsburgo y todos los demás clubes de la 2. Liga?

Reese, Hornby, Glatzel, Wahl, Rexhbecaj y Wellenreuther representan de forma ejemplar una estrategia de fichajes que muestra de manera bastante inequívoca lo que se planea en Wolfsburgo: la estancia en la 2. Bundesliga debe durar, a ser posible, solo un año. Y algo que no hay que olvidar: jugadores como Amoura también han seguido hasta ahora al VfL a la Segunda División. El valor de plantilla de los Lobos asciende, según transfermarkt.de, a 194,15 millones de euros; con ello, el VfL ocuparía el noveno puesto en la Bundesliga. En la segunda posición de la 2. Liga está el también descendido FC St. Pauli con 45.93 millones de euros, unas 4,5 veces menos. Decir que el VfL Wolfsburg es el FC Bayern Múnich de los bajos fondos de la Bundesliga sería una enorme exageración a la baja: al fin y al cabo, la plantilla del Bayern, con 1,07 mil millones (!), no vale ni siquiera el doble que la del RB Leipzig (604 millones de euros actualmente). Y el BVB todavía sigue comprando.

Si de la absurda fortaleza financiera comparativa del Wolfsburgo surge realmente una distorsión de la competencia es algo que en lo deportivo solo podrá responderse cuando ruede el balón. Pero que el VfL Wolfsburg juega financieramente en otra liga respecto a gran parte de su nueva competencia ya lo está mostrando con bastante claridad este verano de fichajes.