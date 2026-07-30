El descenso de la Bundesliga debía suponer en realidad un profundo golpe para el VfL Wolfsburg. Menos ingresos, un presupuesto claramente más reducido, un nuevo comienzo en lo deportivo. Pero en el mercado de fichajes, hasta ahora, se está dibujando otra imagen: mientras la mayoría de los equipos de Segunda tienen que mirar dos veces cada euro, el VfL está armando una plantilla en una dimensión con la que incluso otros gigantes caídos recientemente, como el HSV, el Schalke 04 o el 1. FC Köln, solo podían soñar.

Los de Baja Sajonia ya han invertido este verano 22,7 millones de euros en nuevos jugadores. Lo llamativo es lo siguiente: los otros 17 competidores suman hasta ahora, según las cifras de traspaso públicamente conocidas, apenas unos 19 millones de euros entre todos.

Así, en estos momentos un solo club de Segunda está gastando más en nuevos jugadores que el resto de la liga al completo. La actuación de los dirigentes del VfL plantea la pregunta: ¿sigue siendo competencia normal o ya es una distorsión de la competencia? ¿Está Wolfsburgo alterando demasiado la relación de fuerzas de la 2. Bundesliga con sus posibilidades financieras?

¿Qué significa el fichaje de Fabian Reese por el Wolfsburgo?

Pocos traspasos ilustran mejor esta situación especial que el de Fabian Reese. Wolfsburgo pagó ocho millones de euros al Hertha BSC por el hasta ahora capitán y gran emblema del club.

Reese fue en los últimos años uno de los jugadores más destacados de la 2. Bundesliga. Con el Hertha disputó 91 partidos oficiales, marcó 35 goles y dio otros 31. El director deportivo del Wolfsburgo, Pirmin Schwegler, lo definió lógicamente en su presentación como "uno de los jugadores más fuertes de la 2. Bundesliga".

Para el propio Reese, la decisión no fue en absoluto sencilla. "La decisión de cambiar de club no me resultó necesariamente fácil, algo que seguramente se puede entender", explicó tras la firma. La manera en la que el VfL se esforzó por ficharlo, las condiciones profesionales, así como "los valores del club, de Volkswagen y de las personas de alrededor", desempeñaron un papel decisivo en su decisión.

En los últimos años, Reese se había convertido en una figura de identificación en la capital, en una cara del nuevo Berlín, que tras años de caos quería volver a acercarse a sus aficionados y a su ciudad. Lo supuestamente estrecha que se había vuelto esa conexión se vio precisamente el año pasado. En noviembre de 2025, Reese amplió su contrato de forma anticipada hasta 2030. El Hertha escenificó la firma con una acción extraordinaria: "No era ningún secreto que queríamos vincular a Fabi al club a largo plazo de manera absoluta. Además, Fabi se identifica al cien por cien con el Hertha BSC", explicó entonces el director deportivo Benjamin Wieber.

El mensaje difícilmente podía malinterpretarse: este jugador no debía ser simplemente un empleado. Reese debía seguir siendo la cara del club y de su ciudad. También sus propias palabras dejaban entonces pocas dudas sobre esa conexión especial. Reese vivía al Hertha como el club de su corazón y dijo que todavía tenía mucho por hacer en Berlín. La ampliación a largo plazo hasta 2030 parecía una declaración que iba mucho más allá del negocio habitual del fútbol.

Ni siquiera un año después, esa historia se ha acabado. Y precisamente un rival directo de la 2. Bundesliga la cierra. Wolfsburgo pone ocho millones de euros sobre la mesa y se lleva a un jugador al que el Hertha había convertido públicamente pocos meses antes en el símbolo de su futuro.

Precisamente por eso, el traspaso probablemente provoque en muchos aficionados del Hertha bastante más que la pérdida habitual de un jugador importante. Reese, con su vínculo emocional con Berlín, su manera de presentarse y, por último, la renovación de contrato, se había convertido él mismo en una figura especial. Ahora juega de repente para un club que en muchísimos aspectos representa prácticamente lo contrario de lo que al Hertha le gustaría ser.

En lo deportivo, el Hertha, que además todavía no ha fichado a un solo jugador, pierde así a uno de sus mejores futbolistas. En lo emocional, el club pierde una figura de identificación. Y Wolfsburgo gana ambas cosas. Que un descendido de la Bundesliga pueda pagar a otro gran club de Segunda ocho millones de euros por un jugador de Segunda muestra, sobre todo, lo diferentes que son las condiciones financieras dentro de la liga.





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¿Qué otros profesionales ha fichado el VfL Wolfsburg?

Reese no es ni mucho menos el único caso. Fraser Hornby llegó por cuatro millones de euros procedente del SV Darmstadt 98. También aquí un rival directo de la liga perdió a un jugador importante a manos de los Lobos. A eso se sumó Muhammed Damar (22), procedente del TSG Hoffenheim. Además, Hauke Wahl llegó al VfL por 1,8 millones de euros desde el descendido de la Bundesliga.

Robert Glatzel costó únicamente alrededor de 1,7 millones de euros de traspaso. Pero también en el caso del exdelantero del Hamburger SV quedó patente otra ventaja del Wolfsburgo: el VfL no solo puede pagar cantidades de traspaso que para muchos equipos de Segunda serían casi imposibles de asumir, sino también salarios para profesionales consolidados con los que la competencia solo puede soñar. Al fin y al cabo, Glatzel aporta la experiencia de más de 180 partidos en la 2. Bundesliga y ha demostrado durante años que en esta liga puede alcanzar cifras de dos dígitos con regularidad. Wolfsburgo continúa así exactamente donde lo dejó en la Bundesliga. Aunque su principal financiador, VW, se encuentra en una crisis casi existencial y hasta 100.000 personas podrían perder su empleo, el VfL Wolfsburg puede seguir gastando dinero por ahora.

Por el delantero centro suizo Alessio Besio fueron a parar 700.000 euros al SC Freiburg, a pesar de que el jugador de 22 años no disputó ni un solo partido como profesional con el club de Brisgovia en tres años y la pasada temporada estuvo cedido en el Verl, de la Tercera división. A ello se suman Timon Wellenreuther, fichado del Feyenoord por alrededor de un millón de euros y ahora baja durante semanas por una lesión de rodilla, así como Elvis Rexhbecaj, que llegó libre procedente del FC Augsburg. También este traspaso habría supuesto para numerosos equipos de Segunda una dimensión económica completamente distinta pese a no haber coste de traspaso. Rexhbecaj aporta la experiencia de más de 150 partidos de Bundesliga.

Así, Wolfsburgo no está reuniendo cualquier tipo de promesas. El campeón alemán de 2009 ficha de forma dirigida a profesionales, varios de los cuales ya han demostrado desde hace tiempo su calidad en la Bundesliga o en la zona alta de la 2. Bundesliga.

Lo extraordinaria que es realmente la gira de compras del Wolfsburgo solo se aprecia al mirar los últimos años. El FC Schalke 04, por ejemplo, ingresó en la pasada temporada de Segunda 2025/26 alrededor de 8,75 millones de euros por ventas de jugadores e invirtió únicamente 3,4 millones de euros. El balance final fue un superávit de traspasos de 5,35 millones de euros. El fichaje más caro fue el delantero centro Christian Gomis por apenas 1,5 millones de euros.

Solo Fabian Reese le costó al Wolfsburgo más del doble que todo aquel verano de fichajes del Schalke.

También el Hamburger SV se movió antes de su ascenso en 2024/25, pese a sus ambiciosos objetivos, en una dimensión completamente distinta. El HSV gastó en total alrededor de nueve millones de euros en nuevos jugadores, con ingresos de cerca de tres millones de euros. El fichaje más caro, Alexander Rossing-Lelesiit, costó unos 2,8 millones de euros.

La comparación con el Hannover 96 es igual de clara. El club de Baja Sajonia registró en 2025/26 unos ingresos por traspasos de once millones de euros frente a unos gastos de solo 4,33 millones, lo que le permitió generar un superávit de alrededor de 6,68 millones de euros.

¿Cuánto ha ingresado el VfL Wolfsburg en el mercado de fichajes?

Pero: Wolfsburgo no se limita a quemar dinero. La historia no es tan simple. Porque la imagen de un club que tras el descenso simplemente abre el grifo del dinero y vacía a la competencia se queda corta. El campeón de Copa de 2015 también está ingresando al mismo tiempo cantidades considerables por ventas de jugadores.

Patrick Wimmer se marchó al TSG Hoffenheim por unos diez millones de euros. Jakub Kamiński dejó otros 5,5 millones de euros con su traspaso al 1. FC Köln. Lovro Majer se fue al AEK Atenas por unos seis millones de euros, según se informa. En total, actualmente figuran ingresos de alrededor de 24 millones de euros. Así, los Lobos incluso registraron un pequeño superávit pese a la espectacular gira de compras.

Ese es un matiz importante. Wolfsburgo financia sus incorporaciones casi por completo con sus propias ventas. Por eso, la verdadera posición financiera excepcional se aprecia menos en el balance actual de traspasos que en la capacidad de poder reinvertir inmediatamente los millones ingresados en un equipo orientado al ascenso directo.

Además, la situación del Wolfsburgo no carece por completo de precedente histórico. Cuando el VfB Stuttgart aspiró al ascenso directo tras su descenso de la Bundesliga en 2019/20, los suabos también invirtieron masivamente. Entonces se destinaron alrededor de 25,4 millones de euros a nuevos jugadores. Solo Silas costó ocho millones de euros en su llegada desde el Paris FC, mientras que Sasa Kalajdzic llegó desde el Admira Wacker por unos seis millones de euros.

Así, el Stuttgart se movió entonces incluso en una dimensión de gasto todavía superior a la del Wolfsburgo actual. Sin embargo, hay una diferencia decisiva: el VfB había vendido al mismo tiempo jugadores por un total de alrededor de 79,5 millones de euros. Por eso, la ventana de fichajes terminó pese a las altas inversiones con un enorme superávit de más de 54 millones de euros.





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Gastar mucho dinero no es nada nuevo para el Wolfsburgo

Y hay algo más que forma parte de la verdad: que el VfL mueva grandes sumas en el mercado de fichajes no ocurre por primera vez este verano. Ya la temporada pasada, Wolfsburgo ingresó alrededor de 37 millones de euros por ventas, pero al mismo tiempo invirtió unos 68 millones de euros en nuevos jugadores. El balance final fue, por tanto, un déficit de traspasos de casi 31 millones de euros.

Solo Vinicius Souza costó alrededor de 15 millones de euros en su llegada desde el Sheffield United. Por Mohamed Amoura, que fue fichado en propiedad desde el Union Saint-Gilloise tras su cesión previa, hubo que pagar alrededor de 14,75 millones de euros.

Los traspasos millonarios no son ninguna novedad en Wolfsburgo. Lo nuevo es sobre todo el contexto en el que se producen. En la Bundesliga, Wolfsburgo competía financieramente con el Bayern, el Borussia Dortmund, el Bayer Leverkusen, el RB Leipzig y muchos otros clubes que pueden invertir regularmente cantidades de dos cifras de millones en un solo jugador. En la 2. Bundesliga, este modelo de negocio del Wolfsburgo se encuentra de repente con clubes cuyo presupuesto total de fichajes es en parte inferior al importe que el VfL ha pagado solo por Fabian Reese. Precisamente por eso, esas mismas cantidades parecen completamente distintas tras el descenso.





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¿Qué tan grande es la diferencia entre el Wolfsburgo y todos los demás clubes de la 2. Liga?

Reese, Hornby, Glatzel, Wahl, Rexhbecaj y Wellenreuther representan de forma ejemplar una estrategia de fichajes que muestra de manera bastante inequívoca lo que se planea en Wolfsburgo: la estancia en la 2. Bundesliga debe durar, si es posible, solo un año. Y algo que no hay que olvidar: jugadores como Amoura también han seguido hasta ahora al VfL a la Segunda división. El valor de plantilla de los Lobos asciende, según transfermarkt.de, a 194,15 millones de euros; con ello, el VfL ocuparía la novena plaza en la Bundesliga. En el segundo puesto de la 2. Liga aparece el también descendido FC St. Pauli, con 45.93 millones de euros, alrededor de 4,5 veces menos. Decir que el VfL Wolfsburg es el FC Bayern München del subsuelo de la Bundesliga sería quedarse muy corto: al fin y al cabo, la plantilla del Bayern, con 1,07 mil millones (!), ni siquiera vale el doble que la del RB Leipzig (actualmente 604 millones de euros). Y el BVB todavía sigue fichando.

Si de la absurda fortaleza financiera comparativa del Wolfsburgo surge realmente una distorsión de la competencia, solo podrá responderse en lo deportivo cuando empiece a rodar el balón. Lo que este verano de fichajes ya muestra con bastante claridad es que el VfL Wolfsburg juega financieramente en otra liga respecto a gran parte de su nueva competencia.