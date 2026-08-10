En el Bayern de Múnich se ha repetido en los últimos tiempos una secuencia ya conocida: jugadores importantes del once habitual se acercan al final de su contrato, son pretendidos por grandes clubes extranjeros, el club quiere retenerlos a toda costa, les ofrece renovaciones muy lucrativas bajo presión y, después, por distintos motivos, dejan de rendir de repente como solían hacerlo.

Así ocurrió, por ejemplo, con Leon Goretzka, Serge Gnabry, Kingsley Coman y, a un nivel algo inferior, también con Eric-Maxim Choupo-Moting. Su salario dejó de reflejar poco después de las renovaciones su peso deportivo, pero seguía absorbiendo recursos económicos y bloqueando al mismo tiempo la planificación de la plantilla. El Bayern de Múnich quería vender, los jugadores remitían con razón a sus contratos. Así, el club muniqués arrastró varias cargas heredadas hasta que finalmente se marcharon gratis (Goretzka, Choupo-Moting), renovaron con una rebaja salarial (Gnabry) o fueron vendidos por una cantidad relativamente baja (Coman).

Con Alphonso Davies amenaza con producirse una evolución similar: tras meses de negociaciones, acompañados por el insistente interés del Real Madrid, renovó en febrero de 2025 hasta 2030 con unas condiciones extremadamente lucrativas. Salario base que se comenta: 15 millones de euros, una cifra que todavía puede aumentar considerablemente con bonus. Prima de fichaje: 22 millones de euros.

Bayern de Múnich: Alphonso Davies tropieza desde su rotura del ligamento cruzado

Poco después de su renovación, se rompió el ligamento cruzado, estuvo de baja durante tres cuartos de año, sufrió varios contratiempos físicos tras su regreso y hasta hoy no ha vuelto a su mejor nivel. Al final de la pasada temporada, Davies sufrió una rotura de fibras musculares, por lo que en el ansiado Mundial en casa solo jugó 16 minutos con Canadá y regresó tocado al Bayern de Múnich.

Mientras sus compañeros hacían la gira por Asia, Davies trabajó en Múnich junto al nuevo fichaje Ismael Saibari y Jamal Musiala en su nuevo regreso. Esta semana debe reincorporarse a los entrenamientos con el equipo y volver a estar disponible para la Supercopa contra el Borussia Dortmund del 22 de agosto, pero aun así podría verse relegado al banquillo.

Davies se encuentra este verano en una situación poco habitual: por primera vez desde su irrupción en la temporada del triplete 2019/20, ya no es el lateral izquierdo número uno indiscutible. En los últimos años, en ausencia de Davies, en el lateral izquierdo actuaban más bien soluciones flexibles de circunstancia: Lucas Hernandez, Raphael Guerreiro, Hiroki Ito, Konrad Laimer o Josip Stanisic.

Este verano, sin embargo, el club muniqués fichó por 50 millones de euros a Nathaniel Brown, un jugador que debe protagonizar una competencia completamente abierta con Davies y que, a día de hoy, incluso parte como favorito. Brown fue el rayo de esperanza la pasada temporada en un flojo Eintracht Frankfurt y también en el Mundial fue el rayo de esperanza de una débil selección alemana.

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Brown superó recientemente a Davies incluso en su especialidad

A diferencia del tocado Davies, Brown sí pudo coger ritmo durante la gira asiática y ganarse la confianza del entrenador Vincent Kompany. Al margen de su mejor estado físico, Brown es más depurado técnicamente y tiene una mejor comprensión del juego que Davies, que por su parte destaca más por su potencia física y su velocidad. Los jugadores con un perfil de fortalezas como el de Davies dependen todavía más que otros de su estado físico; los problemas de salud los frenan de forma desproporcionada (en el sentido más literal de la palabra), y eso es exactamente lo que le ha ocurrido últimamente a Davies.

Hay una estadística que lo demuestra especialmente: en sus seis primeras temporadas en el Bayern de Múnich, Davies estuvo siempre entre los jugadores más rápidos de la Bundesliga. Su velocidad punta anual osciló entre los 35,97 km/h y el valor máximo absoluto de 36,53 km/h en la temporada 2022/23. Sin embargo, desde su regreso, su máximo ha sido de 35,11 km/h. Un bajón drástico que le dejó solo en el puesto 39 de toda la liga la pasada temporada. En cambio, en la undécima posición con 35,78 km/h aparece Nathaniel Brown.

De hecho, el nuevo fichaje no solo presenta un perfil más amplio de fortalezas que Davies, sino que recientemente incluso le superó en su especialidad. Posiblemente para deslizar esta circunstancia de paso ante el gran público, Brown mencionó en su presentación oficial, además de su “instinto para los espacios”, también la “velocidad” como su mayor fortaleza.

Temporada Velocidad punta de Alphonso Davies 2019/20 36,51 km/h 2020/21 35,97 km/h 2021/22 36,08 km/h 2022/23 36,53 km/h 2023/24 36,1 km/h 2024/25 36,24 km/h 2025/26 35,11 km/h

La venta de Alphonso Davies este verano, “descartada”

En teoría, Davies también podría tener opciones de jugar esta temporada en otra posición: en la banda izquierda, donde en el pasado jugó regularmente con la selección canadiense. Luis Diaz es indiscutible ahí. Pero si necesita descanso o incluso se cae, las alternativas escasean.

La alternativa nominal prevista es el canterano Arijon Ibrahimovic, inexperto al más alto nivel. También pueden echar una mano jugadores de zona central como Musiala, Gnabry o Saibari. En el amistoso contra el Jeju SK FC, Kompany probó arriba a la izquierda a Bara Ndiaye, mientras que el joven Maycon Cardozo, de solo 17 años, también dejó buenas sensaciones en la preparación. No sería descartable que Kompany también experimente ahí alguna vez con Davies.

En líneas generales, en el Bayern de Múnich todavía creen (o mejor dicho: esperan) que Davies recupere su mejor nivel. Por ello, una venta en este periodo de traspasos está “descartada”, como subrayó el director deportivo Max Eberl precisamente en la presentación de Brown. Además, también hay factores blandos que juegan a favor de Davies. Por su carácter positivo, está considerado una fuente de alegría en el vestuario. Por su nacionalidad, es importante para el alcance en el mercado norteamericano, de forma muy similar a como Min-Jae Kim lo es en el asiático. Pero al final lo que cuenta es el rendimiento deportivo.

A sus 25 años, Davies está en una encrucijada. Si pierde la competencia con Brown y firma otra temporada decepcionante, podría verse rápidamente en una situación similar a la que vivieron en su día Gnabry, Goretzka, Coman o Choupo-Moting. Internamente sería considerado demasiado caro para su peso deportivo y pasaría automáticamente a ser candidato a una venta. En ese caso, sin embargo, Davies podría remitirse con total tranquilidad a su contrato, muy lucrativo y vigente hasta 2030.