Por mucho que uno busque o pregunte a quien sea, en Países Bajos nadie ha comparado hasta ahora a Tim van der Leij con Erling Haaland. Y eso que se había dicho que, cuando el VfB Stuttgart fichó al delantero de 20 años procedente del RKC Waalwijk, en el país vecino ya lo definían como "Haaland 2.0". Aunque eso solo ocurrió en los medios alemanes.

Ahora bien, las similitudes externas no están traídas por los pelos, en el sentido literal de la expresión. Van der Leij tiene, como el noruego, una larga melena que se recoge con una cinta en la cabeza cuando juega. Y además es muy alto: con 1,93 metros, apenas es un poco más bajo que el exjugador del Dortmund.

Sin embargo, si se ve jugar a Van der Leij, recuerda mucho más a un ex del Stuttgart. Como el neerlandés, pese a su imponente estatura, también posee excelentes cualidades sobre todo en el apartado técnico, enseguida viene a la mente Nick Woltemade.

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¿Cuántas veces marcó Tim van der Leij antes de su etapa en el VfB Stuttgart?

El atacante le costó 1,2 millones de euros al conjunto suabo. Hasta ahora no ha jugado en ninguna selección sub- de su país, pero aun así ya ha protagonizado un ascenso meteórico. Van der Leij se formó en su día durante tres años en el PSV Eindhoven, antes de jugar entre 2017 y 2025 en el Vitesse Arnhem. Allí marcó 25 goles en 59 partidos oficiales con los equipos sub-18, sub-19 y sub-21.

Como el Vitesse estuvo el pasado verano al borde de perder la licencia y por ello podía salir gratis, el Waalwijk, recién descendido de la Eredivisie, se lanzó a por él. El cambio al club ascensor neerlandés, en Segunda División, devolvió a van der Leij a su provincia natal de Brabante Septentrional y le permitió brillar de inmediato.

Es cierto que el Waalwijk, sexto en la tabla, no logró al final el ascenso inmediato en los playoffs, pero que siquiera llegara tan lejos tuvo mucho que ver con van der Leij. Marcó 13 goles en la liga y, en la copa, firmó cuatro tantos en tres partidos. Esa cifra, junto con su evolución como titular habitual, bastó para llevarlo al VfB, donde firmó un contrato hasta 2030.

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"No es lógico": Tim van der Leij, sorprendido por su traspaso al VfB Stuttgart

Allí está previsto en un primer momento para el segundo equipo, en la 3. Liga, con el fin de adaptarse al nuevo entorno. Pero su fichaje fue anunciado a través de los canales del primer equipo y, además, se fotografió a van der Leij en la firma del contrato junto al director deportivo Christian Genter. El referente de Van der Leij debe ser ahora su compatriota Ramon Hendriks, representado por la misma agencia. El jugador de 24 años también empezó hace dos años en el segundo equipo, pero se asentó enseguida como titular con los profesionales.

Para van der Leij, el salto a Alemania es grande en cualquier caso. "El Stuttgart II juega en la 3. Liga, que, dicho sea de paso, también es una liga fuerte. En algunos clubes jugaré ante 20.000 o 30.000 espectadores. Una locura, ¿no? Eso es claramente más que un viernes por la noche en Waalwijk", dijo recientemente a la revista neerlandesa de fútbol Voetbal International.

Allí, el delantero ambidiestro se mostró bastante sorprendido de que en el Neckar se hubieran fijado siquiera en él. Utilizó varias veces la palabra "bizarro" para describir su traspaso. "Sinceramente, yo tampoco esperaba este paso, claro", dijo van der Leij. "Pasar de la sub-19 del Vitesse al VfB en solo un año no suena precisamente lógico".

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¿Qué perspectiva tiene Tim van der Leij en el VfB Stuttgart?

Ante eso, incluso dudó de si debía aceptar una oferta tan lucrativa. "Lo hablé en casa. ¿No va todo esto demasiado rápido? ¿No sería mejor esperar un poco más? Pero era una oportunidad tan grande que simplemente no podía dejarla pasar. ¿Quién dice que volverán la próxima temporada? Tenía que aprovechar esta oportunidad. Así es como lo sentí".

Será interesante seguir de cerca cómo se presentan las perspectivas de van der Leij en Stuttgart. En la reciente victoria por 7-0 en el amistoso disputado en Balingen ya jugó 45 minutos con el equipo de Sebastian Hoeneß. Tras sus primeras sesiones con el primer equipo, es muy probable que el neerlandés también viaje a la próxima concentración en Grassau.

Hoeneß no tiene en su plantilla un delantero centro alto y físicamente imponente. Ermedin Demirovic mide ocho centímetros menos y Deniz Undav, incluso 14 menos que van der Leij, a quien su exentrenador en Arnhem, Rüdiger Rehm, definió ante el Heilbronner Stimme como una "máquina".

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Estas son las fortalezas de Tim van der Leij

Como en su día Woltemade, van der Leij se impone en el juego aéreo gracias a su físico, pero como delantero de referencia también sabe retener y proteger muy bien el balón. En el área demostró en el Waalwijk una gran determinación y, gracias a un excelente sentido de la colocación, fue letal tanto de cabeza como con el pie. Además, mostró un comportamiento convincente en la presión. Su juego se caracteriza por una cierta incansabilidad y mucha energía.

"Lo loco es que, cuando era un niño pequeño, siempre le decía a mi padre que algún día quería jugar en la Bundesliga", dijo van der Leij, que espera, "si todo va bien", "algún día" poder entrar en la plantilla profesional: "Quizá incluso en un partido de la Champions League. Eso sería realmente genial".

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Tim van der Leij en el VfB Stuttgart: una situación comparable a la del año pasado

Hasta entonces, por supuesto, aún queda un camino muy largo. Muy probablemente, el más largo que ha tenido que recorrer hasta ahora en su carrera. Pero no hay nada descartado, tampoco por parte del VfB. Una situación que a van der Leij le resultará familiar.

También en Waalwijk fue fichado como segundo delantero por detrás del nueve ya establecido. También entonces se decía que van der Leij aún necesitaba tiempo y que luego ya se vería. Poco después se volvió imprescindible y estaba en boca de todos. Solo que a nadie en Países Bajos se le ocurrió compararlo con Haaland.

Tim van der Leij: datos de rendimiento de su carrera