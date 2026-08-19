Como informa la WAZ, los responsables del BVB estarían al menos dando las primeras vueltas a una posible cesión del centrocampista, que llegó este mismo verano a Dortmund procedente de Independiente del Valle, de Ecuador.

El diario regional interpreta como una señal de una rápida despedida temporal de Lerma que el técnico del BVB, Niko Kovac, prescindiera por completo del fichaje en los últimos amistosos. Tanto en el 2-2 contra la Roma del pasado fin de semana como anteriormente en la victoria por 3-2 contra el Arsenal, Lerma se quedó en el banquillo durante los 90 minutos.

También las declaraciones más recientes de Kovac apuntan a que el jugador de 18 años está teniendo las previsibles dificultades iniciales en la adaptación al fútbol alemán y que, sobre todo en cuanto a robustez, todavía debe dar un paso más.

"No podemos poner a todos", cita la WAZ a Kovac en relación con la reciente falta de minutos de Lerma. "Todavía necesita tiempo y eso es completamente normal. Hay dificultades con el idioma. Si uno lo mira, también es todavía un poco delgado, así que tenemos que hacer que gane algo de peso o trabajar la forma física", señaló Kovac, que, no obstante, subrayó: "El chico forma parte del equipo como todos los demás".

¿Justin Lerma, previsto de momento para la Regionalliga con el BVB?

El informe no aclara si ya hay clubes que puedan optar a una cesión de Lerma. Si el ecuatoriano se queda en Dortmund, el escenario más probable sería, entretanto, que primero se le acerque al nivel de la Bundesliga a través de participaciones con el filial en la Regionalliga.

Borussia Dortmund

La situación competitiva en la demarcación de Lerma, en el centro del campo y preferentemente en funciones ofensivas, se ha endurecido mucho últimamente. Al fin y al cabo, han llegado tres nuevos jugadores de renombre en esa zona: Konstantinos Karetsas (del KRC Genk), Giannis Konstantelias (del PAOK Salónica) y Joey Veerman (del PSV Eindhoven), todos ellos con aspiraciones de hacerse con un puesto de titular.

El BVB, de hecho, cerró el fichaje de Lerma ya en mayo de 2024. Según los estatutos de la FIFA, el traspaso del joven talento, por el que hubo que pagar cuatro millones de euros, solo era posible una vez cumplidos los 18 años, a comienzos de mayo de 2026. Su contrato en Dortmund es válido hasta 2031.

Lerma ya había debutado en la primera división ecuatoriana con 15 años y, pese a su corta edad, ya suma 43 partidos oficiales con Independiente del Valle (dos goles). En 2025, el entonces jugador de 17 años se proclamó campeón de Ecuador como titular.