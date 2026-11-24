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El internacional alemán es decisivo para los Reds, algo que una leyenda del club no considera casualidad.

La leyenda del Liverpool Steven Gerrard ha elogiado las últimas actuaciones de Florian Wirtz con los Reds. «Como mediapunta al que le gusta moverse entre líneas, necesitas compañeros que hagan desmarques a la espalda de la defensa. Creo que ahora los tiene en este equipo», dijo Gerrard en el pódcast Overlap. Se refería a atacantes del Liverpool como Bradley Barcola, Alexander Isak y Victor Munoz, que también han contribuido a los últimos éxitos de los Reds junto a Wirtz.

Wirtz marcó un gol y dio una asistencia en el 3-1 contra el Crystal Palace, y repitió en el 4-0 contra el Manchester United el pasado fin de semana. «Es verdad que dije que Wirtz tenía que dar más», recordó Gerrard. «Pero no era de los que estaban dispuestos a descartarlo y rendirse sin más. Ya había visto suficiente, incluso antes de que firmara por el Liverpool», señaló en referencia a las grandes actuaciones que Wirtz había ofrecido, entre otras ocasiones, cuando ganó la Bundesliga con el Bayer Leverkusen.

El futbolista de 23 años llegó al Liverpool en 2025 por una cifra récord de 125 millones de euros y, al principio, le costó asentarse en una irregular temporada de debut con los Reds. Sin embargo, en las últimas semanas y meses ha ido mejorando y también destacó recientemente con Alemania en los partidos de la Liga de Naciones.

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En total, Wirtz suma tres goles y seis asistencias en 16 partidos oficiales esta temporada con el equipo de Anfield. Con Alemania ya ha disputado 50 partidos y ha marcado 15 goles.

El Liverpool visitará el miércoles al Club Brujas en la Champions League antes de disputar el domingo el derbi a domicilio contra el Everton.