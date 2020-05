Incertidumbre en América de Cali por continuidad de Alexandre Guimaraes

El campeón colombiano tiene pendiente definir la renovación de contrato del técnico que logró el título después de 12 años.

Como si fuera poco la duda aún vigente por saber cuándo se podrá jugar la Liga BetPlay de nuevo, al se le suma un dolor de cabeza adicional y para nada pequeño: Alexandre Gimaraes termina contrato en junio.

La delicada situación económica, no solo del club caleño, sino también de todo el fútbol colombiano, complican aún más las situación, preocupación que ha sido manifestada por Tulio Gómez en reiteradas ocasiones.

No obstante, el representante del técnico brasileño, Ander Fernández, dio algunas luces sobre su futuro en entrevista con el Súper Combo del Deporte. "La disposición de las partes es de continuar", expresó. Sin embargo, "El problema que ha habido es el de todos, estar día a día sin saber qué va a pasar. Todavía no se puede hablar de una fecha concreta para volver a jugar. Nadie dice nada de cuándo se puede iniciar", agregó.

Según Fernández, esto ha originado retrasos en la toma de decisiones de parte y parte, especialmente por parte de Tulio Gómez que no puede dar puntada sin dedal en el tema económico a futuro: "El propietario de América está mirando el asunto económico para no quedarse en una situación de impago, de no poder atender los compromisos", finalizó.

Con Guimaraes, el 'Diablo Rojo' pudo conquistar su estrella 14 tras superar un inicio de campaña irregular en el segundo semestre del 2019 y luego de una sequía de doce años, cinco de ellos transitados en la segunda división. Gracias a este éxito, el técnico logró ganarse la confianza de la hinchada que ahora lo tienen como referente y se preocupan por su permanencia en el equipo.