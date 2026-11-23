Compartir Sigue a GOAL en Google

La incertidumbre rodea el futuro del argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, cuyo contrato con el conjunto rojiblanco termina al final de la presente temporada.

Anuncios

Las declaraciones de Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, han aumentado la incertidumbre sobre el futuro del técnico argentino. Recientemente afirmó: «No hay nada sobre Simeone, ni a favor ni en contra».

Cerezo añadió: «Todo sigue exactamente igual», una nueva señal de que la dirección deportiva del club y el entrenador no tienen prisa por tomar una decisión sobre su rumbo de cara a la próxima temporada 2027-2028.

Sin embargo, según el diario «Marca», el periodista Antonio Sanz vaticinó que Diego Simeone seguirá en el Atlético de Madrid hasta 2029. El periodista de Radio Marca explicó que la salida de Miguel Ángel Gil estaba prevista para 2027, pero que el consejero delegado podría prolongar su mandato en el club dos temporadas más.

Según Sanz, esa continuidad también marcará el futuro de Simeone.

Anuncios Anuncios

Y añadió: «Si Miguel Ángel Gil se queda hasta 2029, lo normal es que Simeone siga hasta 2029».

Related Topics

Alternativa Premium Orange TV ✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar ✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura ✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica Precio mensual desde Variable Contrata Orange TV Final Gratuita RTVE ✅ Garantiza la emisión en directo y en abierto de la gran final de la Champions League ✅ Accesible en cualquier televisor de España a través de la TDT convencional ✅ Streaming completamente gratuito sin necesidad de suscripción en la app RTVE Play Final Gratuita Gratis haga clic aquí Alternativa Premium Orange TV ✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar ✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura ✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica Precio mensual desde Variable Contrata Orange TV Final Gratuita RTVE ✅ Garantiza la emisión en directo y en abierto de la gran final de la Champions League ✅ Accesible en cualquier televisor de España a través de la TDT convencional ✅ Streaming completamente gratuito sin necesidad de suscripción en la app RTVE Play Final Gratuita Gratis haga clic aquí Alternativa Premium Orange TV ✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar ✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura ✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica Precio mensual desde Variable Contrata Orange TV

En cualquier caso, la decisión corresponde al entrenador. Sanz explicó que Simeone tendrá que estudiar sus opciones y, si opta por continuar, lo más probable es que pase dos temporadas más al frente del cuerpo técnico del Atlético de Madrid.

Y aseguró: «Hoy está más cerca de quedarse que de irse».

Anuncios

La postura de la directiva del Atlético de Madrid

Sanz fue tajante al explicar la postura de la directiva: «Lo que tiene claro la directiva es que no va a destituir a Simeone, y que solo se irá cuando él quiera».

El periodista describió la relación entre el Atlético de Madrid y el técnico argentino como un vínculo especial, difícil de medir con los criterios habituales de las renovaciones de contrato.

Anuncios

Radio Marca señaló que los objetivos del entrenador para esta temporada son terminar en tercera posición en LaLiga y alcanzar, como mínimo, los cuartos de final de la Liga de Campeones.

En este sentido, recordó que el Atlético de Madrid llegó la temporada pasada a las semifinales de la Liga de Campeones y a la final de la Copa del Rey.