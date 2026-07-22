¿Impunidad para Leandro Paredes tras la agresión en la final del Mundial? Gavi, la «víctima», sorprende con declaraciones curiosas

«No creo que deba imponerse ninguna sanción. Sé que no es buen ejemplo para los niños, pero el fútbol también tiene esta cara más violenta», declaró el martes el centrocampista del FC Barcelona ante los periodistas y subrayó: «Para mí, lo más lógico habría sido expulsarlo durante el partido y ahí se habría acabado todo. Pero, como he dicho: esto es fútbol y así debe ser».

Tras el pitido final, Paredes se abalanzó primero sobre Eric García y luego sobre Gavi: lo agarró del cuello, lo empujó y finalmente lo derribó de un golpe. Contrariamente a lo esperado, el árbitro Slavko Vincic solo le mostró la tarjeta amarilla.

Sin embargo, el lunes la FIFA anunció que su Comisión Disciplinaria había nombrado a un investigador para revisar posibles infracciones del Código Disciplinario tras el partido.

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Paredes no fue el único que perdió los estribos: se investiga también a otros dos argentinos.

La investigación podría ampliarse a Nahuel Molina y al segundo entrenador, Roberto Ayala, por posible conducta indebida. Las imágenes muestran cómo Molina golpeó sin previo aviso a Rodri, que celebraba cerca sin provocar, desencadenando la reacción de Paredes. Ayala, por su parte, propinó un puñetazo a Dani Olmo, tal y como mostró otro vídeo.

Tras el partido, varios expertos y exjugadores pidieron sanciones para los agresores argentinos. Didi Hamann llegó a exigir un año de suspensión para Paredes y Molina: «Los dejaría fuera un año y que luego decidan si vuelven. Pero algo así no se puede hacer», afirmó en el pódcast «DAB | Der Audiobeweis Spezial - Edición del Mundial» de Sky Austria.

A pesar de la agresividad argentina, en el partido solo fue expulsado Enzo Fernández. El centrocampista del Chelsea FC vio la primera amarilla en el 82’ por protestar y, en el descuento, el árbitro esloveno lo expulsó por una entrada dura sobre Pau Cubarsi. Tras la derrota 0-1, Fernández se pronunció sobre el resultado, pero no mencionó su expulsión.



