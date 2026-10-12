A 24 horas de su complicado viaje a Doha, el Al Hilal saudí recibió un gran impulso moral con el anuncio de que uno de sus nombres más destacados está cerca de volver a los terrenos de juego tras una larga ausencia, en un paso que podría resolver una urgencia táctica para el italiano Simone Inzaghi ante la acumulación de partidos.

El club saudí anunció este lunes la participación del lateral Hamad Al Yami en la primera parte de los entrenamientos colectivos del equipo, antes de completar su programa de recuperación específico, en una señal que confirma que el jugador se encuentra en las últimas etapas de su proceso de curación.

Al Yami se sometió a una delicada cirugía en el tendón rotuliano de la rodilla en Finlandia el pasado mes de marzo, operación realizada por el reconocido doctor Lasse Lempainen, antes de iniciar su extenso programa de rehabilitación tras el éxito de la intervención.

Desde entonces, Al Yami ha estado ausente de las filas del Al Hilal, en un periodo que ha registrado una gran sobrecarga en la posición de lateral.

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La carta que Inzaghi espera

El italiano Simone Inzaghi, director técnico del Al Hilal, espera recuperar los servicios del jugador lo antes posible para reforzar sus opciones tácticas ante la continua acumulación de partidos durante el próximo periodo, tanto en las distintas competiciones locales como en las continentales.

El regreso progresivo de Al Yami le da a Inzaghi una solución adicional en la línea defensiva, especialmente con la sucesión de partidos decisivos.









El Al Hilal se prepara para un duelo de alto voltaje ante su anfitrión, el Al Sadd catarí, mañana martes en el estadio Jassim bin Hamad de la capital, Doha, en el marco de la segunda jornada de la fase de liga de la zona Oeste de la Liga de Campeones de Asia Élite de la temporada 2026-2027.

El conjunto saudí busca lograr un resultado positivo en Catar para afianzar su posición en el grupo, respaldado por las buenas noticias que llegan desde la enfermería con el esperado regreso de Al Yami.







