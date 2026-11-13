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Italy v France - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD5Getty Images
Loai Mohamed
Traducido por

¿Imprevisto o descarte técnico?: una estrella de Francia abandona la concentración tras la derrota ante Italia

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Dayot Upamecano, defensa de la selección de Francia, abandonó la concentración de los Bleus tras la derrota ante Italia por 3-1, la noche de ayer jueves, en el marco de la Liga de Naciones de la UEFA.

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Según informó la cadena "RMC Sport", Upamecano, de 28 años, obtuvo el permiso del entrenador Zinedine Zidane para abandonar la concentración de la selección y regresar a la ciudad de Múnich, donde juega con el Bayern de Múnich, por motivos personales.

La Federación Francesa de Fútbol no ha anunciado la convocatoria de ningún jugador para reemplazar a Upamecano en la lista durante el periodo actual, ya que el combinado galo se prepara para enfrentarse a Turquía este domingo en la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA.

La selección francesa sufrió su primera derrota en la presente edición de la Liga de Naciones a manos de Italia por 3-1 en el estadio de San Siro, cayendo al segundo puesto del grupo uno de la liga A con 10 puntos, mientras que la Azzurra ascendía al liderato por el diferencial de los enfrentamientos directos.

Grp. 1

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
ItaliaItaliaITA
5311116+510
W
W
D
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L
2
FranciaFranciaFRA
531185+310
L
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D
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3
BelgiumBelgiumBEL
530286+29
W
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4
TurquíaTurquíaTUR
5005313-100
L
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Playoff del campeonato
Playoffs de descenso
Descenso

Las dificultades de Upamecano ante Italia generan interrogantes

Upamecano fue titular en el duelo frente a Italia, donde ocupó la posición de central derecho junto a Jérémy Jacquet, y disputó el partido completo.

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El defensa del Bayern de Múnich provocó un penalti a favor de Italia, con el que Pio Esposito marcó el tercer tanto que amplió la ventaja de los locales en el minuto 75.

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Asimismo, Upamecano tuvo problemas durante el encuentro, tanto en los duelos individuales como al intentar la construcción del juego desde atrás.

Estos errores abren también la puerta a la posibilidad de que Upamecano sea excluido de la concentración por motivos técnicos.

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Con su marcha de la concentración de la selección, Upamecano se suma a una larga lista de ausencias que han golpeado las filas de Francia durante esta cita, en la que figuran Ousmane Dembélé, Magnes Akliouche, Pierre Kalulu y Marcus Thuram.

También Kylian Mbappé se perdió el duelo frente a Italia por una molestia física, aunque se espera que el capitán de la selección francesa regrese ante Turquía en el próximo encuentro.

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Zidane declaró tras el duelo contra Italia: "Espero que esté listo para el partido del domingo. En cualquier caso, ese era el plan, que descansara hoy porque sufrió una ligera molestia, y luego tuviera la posibilidad de jugar el domingo. Eso es lo que queremos".

Dos opciones para reemplazar a Upamecano

Zidane tendrá dos opciones para reemplazar a Upamecano ante Turquía, con la presencia de Ibrahima Konaté y Lenny Yoro, los otros dos defensas en la lista de la selección compuesta por 23 jugadores, junto a Jacquet.

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Desde que Zidane asumió las riendas de la selección francesa, Upamecano fue titular en el primer partido ante Turquía, que terminó con victoria de Francia por 1-0, antes de sentarse en el banquillo frente a Bélgica en el siguiente encuentro, que acabó con el mismo resultado.

El defensa del Bayern regresó al once titular ante Italia, en un duelo que terminó con empate a 1-1, pero fue expulsado tras recibir dos tarjetas amarillas, por lo que se perdió el siguiente partido frente a Bélgica debido a la sanción.

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Upamecano acumula 49 partidos internacionales con la selección de Francia, en los que ha marcado dos goles.

Escrito porLoai Mohamed

Editor sénior

Editor jefe de turno, responsable de la supervisión del contenido. Cuento con más de 15 años de experiencia en el periodismo deportivo. Estudié comunicación y trabajé en varios periódicos impresos y sitios web árabes. Sin embargo, el punto más importante de mi carrera fue unirme a Kooora, el principal sitio deportivo árabe, en 2016.

Siempre procuro ofrecer contenido fiable, respaldado por cifras y estadísticas, lejos de las exageraciones. Me apasiona el lenguaje de los números porque no conoce favoritismos. He participado en la cobertura de los principales eventos futbolísticos, con especial interés en destacar a las estrellas árabes y su impacto en la escena global.

A lo largo de mi trayectoria profesional, mi trabajo se ha centrado en la cobertura del fútbol, ya sea egipcio, árabe o internacional. Actualmente, mi enfoque está en el fútbol saudí, especialmente tras el enorme desarrollo que ha experimentado el Reino en los últimos años.

Desde mi infancia he estado vinculado al fútbol. Mi primer recuerdo se remonta al Mundial de 1998. Aunque en ese momento tenía solo ocho años, la emoción de los partidos me atrajo profundamente. No puedo olvidar la brillante actuación de Zinedine Zidane en la final y cómo llevó a la selección francesa a su primer título en el torneo.

El brasileño Ronaldo fue una de las leyendas que despertaron mi pasión por el fútbol a comienzos de este siglo. Su manera de marcar goles era impresionante: rara vez fallaba frente a la portería. Después apareció Cristiano Ronaldo, a quien considero hasta hoy mi jugador favorito, porque me inspiró con su mentalidad de desafío y su constante deseo de ganar, algo que también se refleja en mi estilo de escritura.

Mis artículos se centran principalmente en la Saudi Pro League, además de otras competiciones como la Premier League, LaLiga y la UEFA Champions League. También sigo de cerca el mercado de fichajes e intento analizar las transferencias en profundidad.

Si me preguntas por el mejor recuerdo futbolístico de mi vida, no hay nada que supere la clasificación de la selección de Egipto al Mundial de 2018, especialmente porque fue la primera tras 28 años, y la primera vez que vi a mi país competir en el mayor escenario del fútbol mundial.

En cuanto a mi once ideal histórico, es el siguiente: Iker Casillas en la portería; Paolo Maldini, Sergio Ramos, Cafú y Roberto Carlos en defensa; Andrés Iniesta, Zinedine Zidane y Ronaldinho en el centro del campo; Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Ronaldo Nazário en la delantera.

A lo largo de mi carrera he publicado numerosos análisis y artículos destacados en Kooora, entre ellos:

– Un presupuesto astronómico y una eliminación decepcionante… ¿Por qué fracasó Al Ahly en el Mundial de Clubes?
– Inquieta la tranquilidad de Salah y reabre el expediente oscuro… ¿Se arrepentirá Liverpool del fichaje de Wirtz?
– La ley de Benzema gobierna en Al-Nassr… Ronaldo dibuja su futuro al estilo francés
– Alonso resuelve el enigma de Klopp… Arnold pasa de debilidad defensiva a arma ofensiva

También pueden seguirme a través de mis redes sociales en los siguientes enlaces:, responsable de la supervisión del contenido. Cuento con más de 15 años de experiencia en el periodismo deportivo. Estudié comunicación y trabajé en varios periódicos impresos y sitios web árabes. Sin embargo, el punto más importante de mi carrera fue unirme a Kooora, el principal sitio deportivo árabe, en 2016.

Siempre procuro ofrecer contenido fiable, respaldado por cifras y estadísticas, lejos de las exageraciones. Me apasiona el lenguaje de los números porque no conoce favoritismos. He participado en la cobertura de los principales eventos futbolísticos, con especial interés en destacar a las estrellas árabes y su impacto en la escena global.

A lo largo de mi trayectoria profesional, mi trabajo se ha centrado en la cobertura del fútbol, ya sea egipcio, árabe o internacional. Actualmente, mi enfoque está en el fútbol saudí, especialmente tras el enorme desarrollo que ha experimentado el Reino en los últimos años.

Desde mi infancia he estado vinculado al fútbol. Mi primer recuerdo se remonta al Mundial de 1998. Aunque en ese momento tenía solo ocho años, la emoción de los partidos me atrajo profundamente. No puedo olvidar la brillante actuación de Zinedine Zidane en la final y cómo llevó a la selección francesa a su primer título en el torneo.

El brasileño Ronaldo fue una de las leyendas que despertaron mi pasión por el fútbol a comienzos de este siglo. Su manera de marcar goles era impresionante: rara vez fallaba frente a la portería. Después apareció Cristiano Ronaldo, a quien considero hasta hoy mi jugador favorito, porque me inspiró con su mentalidad de desafío y su constante deseo de ganar, algo que también se refleja en mi estilo de escritura.

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Si me preguntas por el mejor recuerdo futbolístico de mi vida, no hay nada que supere la clasificación de la selección de Egipto al Mundial de 2018, especialmente porque fue la primera tras 28 años, y la primera vez que vi a mi país competir en el mayor escenario del fútbol mundial.

En cuanto a mi once ideal histórico, es el siguiente: Iker Casillas en la portería; Paolo Maldini, Sergio Ramos, Cafú y Roberto Carlos en defensa; Andrés Iniesta, Zinedine Zidane y Ronaldinho en el centro del campo; Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Ronaldo Nazário en la delantera.

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– Inquieta la tranquilidad de Salah y reabre el expediente oscuro… ¿Se arrepentirá Liverpool del fichaje de Wirtz?

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– Alonso resuelve el enigma de Klopp… Arnold pasa de debilidad defensiva a arma ofensiva

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