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Dayot Upamecano, defensa de la selección de Francia, abandonó la concentración de los Bleus tras la derrota ante Italia por 3-1, la noche de ayer jueves, en el marco de la Liga de Naciones de la UEFA.

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Según informó la cadena "RMC Sport", Upamecano, de 28 años, obtuvo el permiso del entrenador Zinedine Zidane para abandonar la concentración de la selección y regresar a la ciudad de Múnich, donde juega con el Bayern de Múnich, por motivos personales.

La Federación Francesa de Fútbol no ha anunciado la convocatoria de ningún jugador para reemplazar a Upamecano en la lista durante el periodo actual, ya que el combinado galo se prepara para enfrentarse a Turquía este domingo en la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA.

La selección francesa sufrió su primera derrota en la presente edición de la Liga de Naciones a manos de Italia por 3-1 en el estadio de San Siro, cayendo al segundo puesto del grupo uno de la liga A con 10 puntos, mientras que la Azzurra ascendía al liderato por el diferencial de los enfrentamientos directos.

Grp. 1 Formulario # P W D L F A +/- Puntos Formulario 1 Italia ITA 5 3 1 1 11 6 +5 10 W W D W L 2 Francia FRA 5 3 1 1 8 5 +3 10 L W D W W 3 Belgium BEL 5 3 0 2 8 6 +2 9 W L W L W 4 Turquía TUR 5 0 0 5 3 13 -10 0 L L L L L Playoff del campeonato Playoffs de descenso Descenso

Las dificultades de Upamecano ante Italia generan interrogantes

Upamecano fue titular en el duelo frente a Italia, donde ocupó la posición de central derecho junto a Jérémy Jacquet, y disputó el partido completo.

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El defensa del Bayern de Múnich provocó un penalti a favor de Italia, con el que Pio Esposito marcó el tercer tanto que amplió la ventaja de los locales en el minuto 75.

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Próximos partidos FRA UEFA Nations League A 14:45 TUR

Asimismo, Upamecano tuvo problemas durante el encuentro, tanto en los duelos individuales como al intentar la construcción del juego desde atrás.

Estos errores abren también la puerta a la posibilidad de que Upamecano sea excluido de la concentración por motivos técnicos.

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Con su marcha de la concentración de la selección, Upamecano se suma a una larga lista de ausencias que han golpeado las filas de Francia durante esta cita, en la que figuran Ousmane Dembélé, Magnes Akliouche, Pierre Kalulu y Marcus Thuram.

También Kylian Mbappé se perdió el duelo frente a Italia por una molestia física, aunque se espera que el capitán de la selección francesa regrese ante Turquía en el próximo encuentro.

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Zidane declaró tras el duelo contra Italia: "Espero que esté listo para el partido del domingo. En cualquier caso, ese era el plan, que descansara hoy porque sufrió una ligera molestia, y luego tuviera la posibilidad de jugar el domingo. Eso es lo que queremos".

Dos opciones para reemplazar a Upamecano

Zidane tendrá dos opciones para reemplazar a Upamecano ante Turquía, con la presencia de Ibrahima Konaté y Lenny Yoro, los otros dos defensas en la lista de la selección compuesta por 23 jugadores, junto a Jacquet.

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Desde que Zidane asumió las riendas de la selección francesa, Upamecano fue titular en el primer partido ante Turquía, que terminó con victoria de Francia por 1-0, antes de sentarse en el banquillo frente a Bélgica en el siguiente encuentro, que acabó con el mismo resultado.

El defensa del Bayern regresó al once titular ante Italia, en un duelo que terminó con empate a 1-1, pero fue expulsado tras recibir dos tarjetas amarillas, por lo que se perdió el siguiente partido frente a Bélgica debido a la sanción.

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Upamecano acumula 49 partidos internacionales con la selección de Francia, en los que ha marcado dos goles.