¡Imposible no emocionarse! Pequeño hincha se hizo viral luego que dibujara una "lámina" de Arturo Vidal

Un pequeño hincha de la Selección chilena se transformó en viral en las últimas horas luego que su madre, Carolina Avendaño, compartiera una fotografía de un dibujo creado por su hijo para completar el álbum de la 2019.

"A mi gordito le regalaron un album de fútbol y me preguntó si podía comprarle las láminas, le expliqué que estando cesante había gastos que no podía hacer y él que es tan adorable ni insistió"", escribió la usuaria, identificada en Twitter como @nina_rubtlips, junto a la lámina manual que realizó el pequeño Ignacio, de 10 años, simulando ser Arturo Vidal.

"Hoy me encuentro con esto, quiero llorar", añadió Avendaño en el posteo que ya suma más de 800 Retweets, 3.419 Me gusta y sobre los 300 comentarios.

A mi gordito le regalaron un album de fútbol y me preguntó si podía comprarle las láminas, le expliqué que estando cesante había gastos que no podía hacer y él que es tan adorable ni insistió, hoy me encuentro con esto, quiero llorar! pic.twitter.com/HnHqlwLLjx