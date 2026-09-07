Importante plusvalía en el traspaso pese a 0 minutos jugados. El RB Leipzig, al parecer, cierra un fichaje de última hora

No jugó ni un solo minuto con el RB Leipzig y, aun así, el club ha vendido al canterano Suleman Sani al Al-Qadsiah FC de la Saudi Pro League con, al parecer, una suculenta ganancia de tres millones de euros. Así lo informa Sky.

Según esa información, el club, que también se ha hecho con los servicios de la joya del City Mahamadou Sangare, pagará hasta ocho millones de euros, incluidos bonus, por el extremo nigeriano de 20 años. En el desierto firmará un contrato de tres años con opción a una temporada más.

La confirmación oficial del traspaso aún está pendiente, pero el acuerdo ya se habría cerrado con éxito el domingo, último día del mercado de fichajes en Arabia Saudí.

Sani había llegado a Leipzig el pasado invierno procedente del AS Trencin, de la primera división eslovaca, por cinco millones de euros, pero, también por culpa de las lesiones, nunca entró en una convocatoria del primer equipo del RB.