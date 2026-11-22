Pesadilla en Anfield en el debut de Pochettino

El primer partido de Mauricio Pochettino al frente del Manchester United se sumió rápidamente en el caos cuando su línea defensiva se desmoronó en los primeros diez minutos en Anfield.

Las consecuencias no se hicieron esperar: el árbitro Sam Barrott mostró la tarjeta roja directa al defensa francés Yoro. El Liverpool aprovechó de inmediato la superioridad numérica: Dominik Szoboszlai marcó en el lanzamiento de la falta posterior y, poco después, Florian Wirtz dobló la ventaja de los locales.

Desde la cabina de comentaristas, Gary Neville quedó atónito ante la falta de atención defensiva mostrada por la zaga del United durante el trascendental encuentro en Merseyside.

Neville no se muerde la lengua con los dos defensas

«Cuando vi el nombre de De Ligt en la alineación, tengo que admitir que me quedé completamente atónito», declaró Neville a Sky Sports. «Y esto explica por qué. Si lo hubieras visto en Como hace cuatro semanas, habrías comprobado que estaba muy lejos de su mejor nivel, y eso no es más que un balón sencillo a la espalda de la defensa».

Añadió: «Para empezar, la responsabilidad es suya. Yoro podría estar más centrado, pero De Ligt está lejísimos del balón. Luego Yoro tiene que desplazarse más, reacciona tarde y su anticipación es mala. La acción de Yoro es muy torpe; comete muchos errores de este tipo. Se podría argumentar que Isak espera para asegurarse de que Yoro choque con él, pero es una ingenuidad».

El excapitán del Manchester United continuó su análisis señalando que la falta de ritmo de competición de De Ligt contribuyó al primer gol. «Lo vimos en Como y lleva un año sin jugar», prosiguió Neville. «Es muy difícil volver. Al ponerlo en un partido como este, ha quedado en evidencia. La colocación de Yoro es mala, tiene que desplazarse hacia el centro, tienes que cubrir a tu compañero. Todo está mal por parte del United. Michael Carrick estará viendo esto y dirá: “Con esto es con lo que yo tenía que lidiar”».

Keane se suma a las críticas

Las críticas no se suavizaron tras el descanso. Neville endureció su valoración de los errores fundamentales cometidos por los costosos fichajes de verano. «Es difícil ver a dos centrales defender peor un balón largo», añadió.

«De Ligt está completamente fuera de la jugada. Lleva tiempo sin jugar, así que siento cierta comprensión por él. Pero que entre los dos dejen que el balón les supere es imperdonable. Es espantoso. Mientras el Manchester United tenga defensas de ese tipo en el equipo, no tiene ninguna posibilidad de dejar la portería a cero. Se trata de entender lo básico para jugar en esa posición. Son los fundamentos. Es como si estos jugadores nunca hubieran recibido formación básica para defender».

Roy Keane también expresó su incredulidad ante la falta de instinto defensivo mostrada por ambos durante el partido. «Da igual que juegues con una defensa de cuatro o de cinco: tienes que hacer bien lo básico», comentó Keane.

«Me sorprende que pase esto a este nivel. Sé que lleva un tiempo sin jugar, pero defiende realmente mal. No va a llegar nunca a ese balón. Si eres defensa, siempre esperas lo peor. Isak lo ha hecho bien y, de hecho, no creo que vaya a llegar al balón. Es imposible que Yoro llegue a ese balón; es una acción torpe del United. Un balón directo a la espalda de la defensa y se mete en un gran problema. Pero es imposible que llegue a ese balón. Sé que es rápido y ágil, pero defiende realmente mal. Los jugadores no perciben el peligro».